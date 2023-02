Juan Carlos I y un cercano regreso a España: Sangenjo, en el punto de mira

Juan Carlos I cada vez está más cerca de España. Era el pasado jueves, 9 de febrero, cuando el Rey emérito se desplazaba a París para estar presente en la ceremonia de ingreso a la Academia Francesa de su amigo y escritor, Mario Vargas Llosa. Una cita en la que tuvo oportunidad de reencontrarse con los medios de comunicación españoles y de asegurarles que se alegraba de su presencia, dejando entrever además que «seguramente» vuelva pronto a la tierra de la que un día fue monarca.

Lo cierto es que ese regreso puede que tenga lugar muy pronto. Teniendo en cuenta que una de las grandes pasiones del marido de la Reina Sofía es la de estar presente en la temporada de regatas en Sangenjo, cabe la posibilidad de que se desplace hacia la localidad gallega para dar pistoletazo de salida a este evento de la mejor de las maneras, tal y como hizo durante el mes de mayo del pasado 2022.

Según han desvelado fuentes cercanas al padre de Felipe VI para la sección de Monarquía de El Confidencial Digital, está previsto que el suegro de Doña Letizia acuda a las regatas de vela que tendrán lugar durante esta Semana Santa en Sangenjo. Un dato del que el alcalde del municipio pontevedrés, Telmo Martín, aún no se ha hecho eco, a diferencia de hace unos meses, que daba la buena nueva con la mayor de las alegrías al tener oportunidad de recibir al abuelo de la Princesa Leonor.

En el calendario de regatas de este 2023 aparecen reflejadas una serie de fechas que apuntan especialmente a los meses de marzo y de abril, los cuales pueden ser claves en esta vuelta a España de Don Juan Carlos. De esta manera, se convertiría prácticamente en una tradición para el Rey emérito lo de viajar a Sangenjo cuando tiene lugar esta competición entre embarcaciones, pudiendo acercarse poco a poco a España e interactuar con los ciudadanos, con amigos del pasado y con los medios de comunicación.

Hace tan solo ocho meses, España permanecía atenta ante todos y cada uno de los movimientos que pudiera llevar a cabo Juan Carlos I en su vuelta al país. En su visita exprés, el padre del actual Rey tuvo oportunidad de disfrutar de uno de sus hobbies y de saludar a todos los allí presentes con un levantamiento de brazo que no pasaba desapercibido para los paparazzis. Sin embargo, el viaje del padre de la Infanta Elena no quedaba ahí, y unos días más tarde aprovechaba también para desplazarse a la capital, y concretamente a Zarzuela, para degustar un almuerzo junto a la Familia Real del que no han trascendido más detalles por ahora y que podría volver a repetirse dadas las circunstancias. No obstante, habrá que esperar unas semanas para saber si, finalmente, Casa Real o alguna otra institución oficializan estas vacaciones del que fuera monarca.