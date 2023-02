El príncipe Jorge se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la actualidad británica en los últimos días. A pesar de que el hijo mayor de los príncipes de Gales es aún muy pequeño y apenas participa en compromisos oficiales, desde que se conociera que el Rey Carlos ha expresado su deseo de romper con las tradiciones y dar a su nieto mayor un papel destacado en la Coronación, todas las miradas están puestas en Jorge, que aún no ha cumplido diez años. Reservado y tímido, tanto para su abuelo, el monarca, como para varios sectores de la población, Jorge encarna junto a su padre, el futuro de una institución a la que muchos no ven ya útil. De hecho, muchos de los esfuerzos del actual jefe del Estado están encaminados en esta línea, reforzar el papel de la Corona y dotarle de un papel útil y necesario para garantizar su supervivencia en un entorno complicado.

En esta situación, es natural que el interés por el hijo mayor de los príncipes de Gales haya crecido en los últimos días, aunque por ahora no se ha concretado qué rol desempeñará exactamente en el gran día del Rey Carlos. Eso sí, ya se sabe que no será un mero espectador de un acontecimiento de magnitud histórica.

No obstante, más allá de esto y de que, algún día, el propio Jorge será príncipe de Gales y, más tarde, Rey -si las cosas siguen su curso natural-, la realidad es que sus padres han protegido bastante la intimidad de sus hijos, para que puedan llevar una infancia lo más normal posible. No obstante, se sabe que Jorge es plenamente consciente ya del papel que desempeñará en el futuro y de las responsabilidades que tendrá, llegado el momento.

Lo que no se conoce mucho es su faceta más privada, ya que, además, da la casualidad de que Jorge es bastante tímido y reservado. Sin embargo, en alguna ocasión se ha comentado que el Príncipe es aficionado al rugby. De hecho, se echó de menos que no acudiera el pasado fin de semana a la final de la Six Nations en Cardiff, en la que sí estuvieron sus padres, ya que el pasado año sí que estuvo. Y es que, en aquella ocasión, su madre, la princesa de Gales, habló de la afición del Príncipe por este deporte, que practicaba en el colegio, aunque él prefirió no hacer comentarios.

Un deporte al que, por cierto, no solo es aficionado Jorge, o su madre, la princesa Catalina, sino que, también lo era su tío, el duque de Sussex. Él mismo lo ha contado en su polémica biografía, Spare, donde habla de su pasión por el deporte, en especial, en su etapa en el prestigioso colegio Eton: «Jugué todos los deportes, aunque el rugby cautivó mi corazón. Hermoso juego, además de una buena excusa para toparse con cosas muy difíciles», reveló el duque de Sussex que, durante su etapa como miembro de la Familia Real era patrocinador de la Rugby Football Union de Inglaterra y de la Rugby Football League, cargos que ahora ostenta la princesa de Gales.