Jorge y Carlota de Gales, protagonistas inesperados del funeral de la Reina Isabel

El funeral de Estado de la Reina Isabel se ha convertido en uno de los acontecimientos más destacados de la historia reciente. Más de dos mil personas se han congregado en la Abadía de Westminster para despedirse de una monarca de récord, que celebraba hace apenas unas semanas su Jubileo de Platino, setenta años en el trono. Once días después de su muerte, el mismo templo que acogió la celebración de su coronación en el año 1953 y de su boda con Felipe de Mountbatten en el año 1947 ha sido testigo de su multitudinario adiós.

Una cita en la que no han faltado los hijos mayores de los príncipes de Gales. A pesar de que en un principio no se tenía constancia de la presencia de Jorge y Carlota, el segundo en la línea de sucesión a la Corona y su hermana no han faltado al funeral de Estado en recuerdo a su bisabuela, a la que cariñosamente llamaban ‘Gan-Gan’. No se sabe si su presencia se debe a un expreso deseo de la monarca, para mostrar la continuidad de la dinastía o si se debe a una decisión de última hora de sus padres. No hay que olvidar que la propia Reina Isabel ha sido la encargada de diseñar los planes de su funeral, en el que no han faltado los guiños a su marido, Felipe de Edimburgo, así como otros detalles que recuerdan a sus setenta años de reinado.

Los dos bisnietos de la Reina Isabel han viajado en coche junto a su madre y la Reina Camilla. El que no les ha acompañado ha sido su hermano menor, el príncipe Louis, de tan solo cuatro años. Ambos han vestido de riguroso luto y, por primera vez, hemos podido ver a Carlota con un tocado, similar al de su madre. Ya en el interior del templo, Jorge y Carlota han avanzado por el pasillo central tras el féretro de la Reina Isabel, entre sus padres. Ha llamado la atención, más allá del tocado de Carlota, el broche en forma de herradura que la Princesa llevaba en el pecho. Es la primera vez que les vemos en un acto de estas características, pero su presencia estaba más que justificada por el puesto que ocupan en la sucesión.

Además de los hijos de los príncipes de Gales, a la despedida de la Reina Isabel no han faltado los cuatro hijos de la monarca, así como sus nietos. Se ha podido ver también al príncipe Harry en compañía de su esposa, Meghan Markle, aunque esta vez, al igual que el duque de York, tampoco ha podido lucir uniforme militar. A ambos se les permitió en las dos vigilias que se celebraron en Westminster Hall -donde ha estado ubicado el féretro de la Reina Isabel- la de los hijos de la soberana y la de sus nietos.