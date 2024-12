De un tiempo a esta parte, las series y películas inspiradas en temas relacionados con la realeza están más de moda que nunca. Es el caso, por ejemplo, de The Crown o de la película Spencer inspirada en parte de la historia de Diana de Gales. Si encima tienen un componente más dramático o incluso cercano a lo polémico, todavía más. Así, las series que relatan el escándalo del príncipe Andrés se han popularizado y ahora le ha llegado el turno a su ex mujer, Sarah Ferguson. Al menos, de manera indirecta.

Tal como ha trascendido, la que fuera asistente de la duquesa de York, Jane Andrews, acaba de inspirar una nueva serie dramática, que va a llevar el título de The Lady. Una producción que partirá de lo que le ocurrió a la confidente de Fergie, aunque no todo lo que cuente será real. Jane Andrews recibió en el 2001 el apodo de la asesina de atracción fatal después de que se la condenara por apuñalar con un cuchillo de cocina a su amante hasta asesinarlo. Ahora uno de los productores de The Crown ha querido llevar la historia a la pequeña pantalla y se espera que el rodaje comience en la primavera de 2025.

Sarah Ferguson en el funeral de la Reina Isabel. (Foto: Gtres).

La compleja vida de Jane Andrews

A pesar de que se convirtió en una de las personas más cercanas a la duquesa de York, la vida de Jane Andrews no siempre fue fácil. Tuvo una infancia complicada, en una familia humilde y con ingresos limitados. Su padre trabajaba como carpintero y su madre trabajadora social. No eran un matrimonio feliz y los recursos faltaban de manera constante.

Sin embargo, Jane intentó salir de aquella situación. Fue una buena estudiante y destacó en los primeros años de formación, pero sufría ataques de pánico y depresión. Se le diagnosticó un trastorno límite de la personalidad y a los 15 años intentó suicidarse. Dejó la escuela y se matriculó en una escuela de moda local.

La joven llegó a Londres con apenas 10 libras en el bolsillo, huyendo de su pasado. Se dirigió directamente al Palacio de Buckingham para responder a un anuncio en el que se buscaba estilista personal publicado en una revista.

El príncipe Andrés junto a Sarah Ferguson. (Foto: Gtres).

Congenió con Sarah Ferguson prácticamente desde el primer momento y se convirtió en su mano derecha. Un cambio radical en su vida que se desmoronó una década después con la condena por asesinato. Cuentan que Jane estaba obsesionada con Fergie, pero esto es algo que nunca se ha confirmado. Sin embargo, además de encargarse de su vestuario, ella misma copiaba su estilo, hasta su color de pelo, algo que resultaba un tanto llamativo.

Su vida personal también mejoró mucho. Dejó atrás relaciones tóxicas y se casó con Christopher Dunn-Butler, un ejecutivo de IMB 20 años mayor que ella. Vivían en una exclusiva zona de Londres, pero el matrimonio no duró mucho y actuaban más como amigos que como pareja. Se separaron al cabo de pocos años.

Jane Andrews posando. (Foto: Gtres).

No obstante, esto hizo que se acercara aún más a la duquesa de York, porque ella misma estaba pasando por una traumática separación con el príncipe Andrés, Hicieron muchos planes juntas, viajes, escapadas, salidas privadas… Sarah se deshacía en halagos hacia ella.

La caída de Jane Andrews

Tras su separación, la vida de Andrews fue de mal en peor. Conoció a Dimitri Horne, heredero de un imperio naviero griego, y se instaló con él en un piso que Fergie alquilaba para ella. Su relación no acabó bien y Horne aseguró a la policía que Jane tenía actitudes violentas y que había destrozó su apartamento cuando él quiso acabar su historia. Andrews entró en una depresión y trató de suicidarse de nuevo.

Jane Andrews con Sarah Ferguson. (Foto: Gtres).

En 1997 fue expulsada del palacio de Buckingham. Ferguson la despidió, a pesar de que le había dicho que siempre estaría a su lado. En aquel momento había rumores de un romance de la duquesa con un aristócrata italiano. Según Jane, Fergie la echó porque el noble se interesó por ella, aunque sus declaraciones fueron desmentidas por el personal que trabajaba para la familia real.

Un año más tarde empezó su relación con Thomas Cressman, que pertenecía a la alta sociedad. Sin embargo, Thomas no quería casarse con ella y esto supuso un duro golpe para Andrews. A la vuelta de unas vacaciones en la Riviera Francesa discutieron y la pelea fue tan intensa que Cressman llamó a la policía. Nadie acudió a la llamada y él se durmió. Jane aprovechó el momento para coger un cuchillo de cocina y apuñalarlo.

La ex asistente de Fergie desapareció e intentó crear una coartada, aunque fue encontrada en la zona de Cornualles tras haber sufrido una sobredosis. En su defensa declaró que Cressman era un maltratador y que lo había matado por sus traumas infantiles. Fue sentenciada a prisión, pero se escapó de la cárcel en 2009. No obstante, la encontraron y fue de nuevo encerrada. Se la puso en libertad en 2019.