Isabella de Dinamarca: tarde solo de chicas tras la polémica con su madre

Hace apenas unos días, la familia real danesa se reunió en el Castillo de Fredensborg para la celebración de la Confirmación del príncipe Christian. Un acto reducido y privado, marcado por las medidas de higiene y seguridad en el que además del hijo mayor de Mary y Federico de Dinamarca, sus otros tres hijos acapararon parte del protagonismo. Especialmente la princesa Isabella.

Y es que la adolescente y su madre vivieron un peculiar malentendido durante la sesión de fotos que se llevó a cabo con motivo de la celebración. La reina Margarita se quedó en la parte superior de la escalinata de la entrada mientras que la familia del Príncipe posaba para los medios pero, por algún motivo, tanto Isabella como Josephine decidieron seguir a su abuela. En ese momento, Mary las llamó para que volvieran, a lo que la joven no dudó en espetarle: “¿No acabas de decir que tenía que irme con la abuela? ¿Te has vuelto loca?”. Su madre solamente la miró con gesto de desaprobación, mientras todos posaban de nuevo para los medios.

In that moment #PrincessIsabella said to her mum:

“Didn’t you say I should go with Grandma? Are you completely confused?”

