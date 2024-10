Irene, Laura y Tatiana: los pilares de contención que rodean a doña Sofía en pleno ‘huracán Bárbara’

Los audios que ha publicado OKDIARIO en exclusiva, en los que Bárbara Rey y Juan Carlos I hablan en un tono jocoso de doña Sofía, han convertido a la progenitora del actual monarca en protagonista colateral de esta historia. El que fue Jefe de Estado, durante casi cuarenta años, confesó a la vedette, en dichas conversaciones, que su matrimonio no funcionaba. «Vida familiar no tenemos ninguna. En verano algo más, pero no hablamos. […] Entre tú y yo, voy a ser egoísta, para mí es comodísimo porque como Reina cumple de maravilla. Encima, aguanta, no se va con otro. Creo que su mentalidad no ha evolucionado. Ella se cree que algún día volverá a ser lo que era antes», decía. Estas declaraciones, como no podía ser de otra manera, han situado en el centro del huracán mediático a la Reina Sofía, quien ha reaparecido ante las cámaras completamente vestida de negro y con un rostro serio que deja entrever la preocupación que siente tras la filtración de las conversaciones telefónicas de su todavía esposo.

En medio del huracán mediático, uno de los aspectos que más interés ha generado es conocer los apoyos en los que se está refugiando la Reina Sofía en pleno escándalo. Y es que hay que destacar que, además de lo ocurrido, la Reina también ha tenido que enfrentarse recientemente al fallecimiento de Francisco Segura, quien fue su peluquero durante cuarenta años y terminó convirtiéndose en uno de sus amigos más íntimos. Sin duda, su muerte ha sido un duro golpe para doña Sofía, ya que supone la pérdida de uno de sus apoyos más cercanos en un momento especialmente delicado para ella.

A pesar de todo, lo cierto es que la Reina emérita sigue estando muy unida a tres de sus pilares fundamentales. El primero de todos es su hermana Irene. Se instaló con ella en la Zarzuela y, a día de hoy, continúan viviendo juntas. Tal y como desveló José Luis Ortega, ex miembro del gabinete de doña Sofía, Irene «siempre ha estado a su lado»: «No en los viajes oficiales, evidentemente, pero en todo lo que ha hecho de forma privada, siempre ha estado ahí», declaraba en el programa Vamos a ver.

La Reina Sofía y su hermana, Irene de Grecia. (Foto: Gtres)

Además de la relación fraternal e irrompible que tiene con Irene, la princesa Tatiana Radziwill es también como una hermana para doña Sofía. Son primas, ya que ambas son bisnietas del rey Jorge I de Grecia. Compartieron exilio en Sudáfrica durante la II Guerra Mundial y fue ahí donde afianzaron aún más su vínculo. Después de la contienda, Tatiana y su hermano Jorge fueron acogidos como dos hijos más por los padres de la Reina Sofía, acudiendo incluso a los actos oficiales de la familia real helena. Desde entonces, son inseparables.

La Reina Sofía y Tatiana Radziwill en Mallorca. (Foto: Gtres)

Más allá de la familia, Laura Hurtado de Mendoza, es la consejera fiel y mano derecha de la esposa del Rey Juan Carlos I. Ejerció como su secretaria desde 1970 y se terminó convirtiendo en una de sus íntimas amigas. Fue su primer gran apoyo cuando llegó a España y se instaló en la Zarzuela y, a día de hoy, es una de sus amistades más duraderas. Actualmente también es miembro del comité ejecutivo de la Fundación Reina Sofía.