Irene de Grecia, el apoyo más inquebrantable de doña Sofía

No es un día cualquiera para la familia de Felipe VI. Este 11 de abril la hermana de la Reina Sofía, la princesa Irene, cumple 81 años, pero este cumpleaños será diferente para ella. Es el primero que celebra desde la muerte, el pasado mes de enero, de su hermano, el rey Constantino de Grecia.

Aunque es uno de los miembros más veteranos de la familia del Rey, la princesa Irene de Grecia, la tía Pecu, como la conocen en el entorno más íntimo, es, para muchos, una gran desconocida. Siempre discreta, siempre en un segundo plano, sin llamar la atención, Irene de Grecia es el gran apoyo y la confidente de la Reina Sofía. Raros son los actos de la madre de Felipe VI relacionados con el mundo de la música a los que no acuda con su hermana, que vive en Zarzuela y que la acompaña en muchos de sus compromisos o viajes.

Por ejemplo, la pasada Semana Santa, fue la princesa Irene la que estuvo al lado de doña Sofía en el concierto que se celebró en la Catedral de Palma de Mallorca, de la misma manera que vimos a la madre de Felipe VI y a su hermana en una procesión en la isla. Este año, al igual que ocurrió en 2022, ni los Reyes don Felipe y doña Letizia, ni sus hijas, la Princesa Leonor y la infanta Sofía, han viajado a Mallorca, sino que han preferido acudir a un acto tradicional en Madrid, en este caso, a una representación de La Pasión en la localidad de Chinchón.

Una royal discreta

Aunque no se sabe mucho de la vida de la Princesa, está claro que Irene de Grecia intenta pasar desapercibida. Se tiene constancia de que la Princesa se levanta temprano, que le gusta pasear por los jardines de Zarzuela y que incluso intenta dedicar un rato a la meditación. Pasa mucho tiempo junto a doña Sofía, con la que desayuna y almuerza siempre que puede. No obstante, aunque vive en Zarzuela, no lo hace en el mismo espacio que doña Sofía, sino en un área en la que antes había unos vestuarios y donde se habilitaron unas habitaciones y un despacho para la tía de Felipe VI.

La princesa Irene, al igual que doña Sofía, siempre ha estado muy volcada en proyectos humanitarios. Hasta que comenzase la pandemia, acudía a diario a su despacho en la ONG World in Harmony, una organización sin ánimo de lucro que ayuda a personas sin recursos. Esta institución al principio centraba su trabajo en La India, pero ha aumentado su labor en otras zonas. Don Juan Carlos y doña Sofía ejercen como presidentes de honor y la Fundación Reina Sofía colabora de manera habitual con esta organización. Según ha trascendido, la implicación de la princesa Irene con este proyecto es tal, que no dudó en invertir la herencia que recibió de su madre y el dinero el Gobierno griego dio a los tres hijos del Rey Pablo por la expropiación indebida de varios inmuebles.

A pesar de que a día de hoy Irene es el mejor apoyo para doña Sofía -sobre todo tras la muerte del rey Constantino-, lo cierto es que no siempre se han llevado tan bien. La propia madre de Felipe VI ha contado alguna vez que, cuando eran pequeñas, se peleaban mucho, incluso por los juguetes y que era su prima Tatiana -otro de las grandes apoyos de doña Sofía- la que mediaba entre ellas.

Asimismo, doña Sofía ha revelado que habitualmente era que Irene se saliera con la suya en la mayor parte de ocasiones, quizás porque sus destinos han sido muy diferentes. Tal como ella misma reconoció a la periodista Pilar Urbano, a veces, siente ‘envidia’ de la libertad de su hermana: «Me encantaría peinarme como Irene, al modo mediterráneo, con la raya al medio y un moño bajo, pero tengo que llevar el mismo peinado que en los retratos oficiales», dijo la madre de Felipe VI.