La infanta Sofía vuelve a casa: así ha sido su primer año fuera de Zarzuela

Fue el pasado 29 de agosto cuando la infanta Sofía puso rumbo a Gales para seguir los pasos de su hermana, la princesa Leonor, y comenzar sus estudios de bachillerato en el UWC Atlantic College. Así, la benjamina de la Familia Real abandonaba las instalaciones del Palacio de la Zarzuela dejando para el recuerdo unas fotografías donde cariñosamente se despedía de sus progenitores y de su mascota a las puertas de su hogar. Tras esta emotiva escena, la joven se trasladó hasta el aeropuerto para desplazarse hasta el extranjero e iniciar el primer curso que este viernes, 14 de junio, ha llegado a su fin.

Tal y como ha trascendido, la infanta ha vivido un año lleno de emociones en el que ha hecho grandes amigos, al mismo tiempo que ha conseguido unas muy buenas notas finales. Y es que, aunque lo cierto es que se ha mantenido un gran blindaje alrededor de los movimientos que ha realizado la hija menor de Sus Majestades en el extranjero, ha sido inevitable que no se filtraran algún que otro detalle sobre su estancia en el centro educativo.

La infanta Sofía en el UWC Atlantic College de Gales. (Foto: Gtres)

Gracias al perfil de Instagram @leonorysofiaaltezasreales, salió a la luz cómo eran las habitaciones de las que disponían los alumnos del centro, las cuales cuentan con una alta luminosidad, un baño privado y una gran capacidad de almacenaje con un módulo de madera que forman estanterías alrededor de la cama. Pero, no solo se han filtrado imágenes de las instalaciones en las que ha vivido la infanta durante todo este año, sino que también se han llegado a difundir fotografías de ella misma.

Habitación en el UWC Atlantic College. (Foto: Instagram)

Con motivo de la celebración de su 17º cumpleaños, una de las compañeras de la infanta Sofía publicó una instantánea en sus redes sociales donde se podía leer: «Es una pena que no podamos publicar tu cara». Cabe recordar que fue el propio internado el que tomó la decisión de prohibir a los alumnos tomar fotografías directamente de la infanta Sofía, algo que también se hizo con la princesa Leonor, según Monarquía Confidencial. Aunque su compañera se ‘saltó’ esta regla con motivo del cumpleaños de la royal, el medio citado confirmó que no recibió ninguna sanción por ello ya que tan solo se veía a Sofía de espaldas . No obstante, esta anécdota dejó en evidencia la buena relación que ha conseguido forjar la joven con el resto de sus compañeros.

Más allá de su rutina dentro del UWC Atlantic College (de la que se ha conocido hasta la dieta y las diferentes actividades que han llevado a cabo), la infanta Sofía no ha dejado del todo aparcados sus compromisos con la corona española en el último año. De hecho, por el 20º aniversario de la boda de don Felipe y doña Letizia , tanto ella como la heredera la trono se convirtieron en las protagonistas indiscutibles del reportaje fotográfico que se realizaron junto a sus progenitores. Por otro lado, también ha viajado hasta España para estar presente en los actos más importantes que han acontecido en la Casa Real, como por ejemplo la jura de la Constitución de la princesa Leonor o los Premios Princesa de Asturias 2024.

La princesa Leonor y la infanta Sofía, en un posado por el 20 aniversario de boda de los Reyes. (Foto: Casa de S.M. el Rey)

Ahora, la hermana de la heredera al trono regresa a Madrid este viernes, 14 de junio, para iniciar sus esperadas vacaciones de verano en las que, además de descansar, también se espera que sea partícipe de otros grandes momentos para la realeza de nuestro país, como el décimo aniversario de la proclamación de su padre, el Rey Felipe VI, el próximo 19 de junio.