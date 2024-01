La princesa Leonor ha participado por primera vez este fin de semana en una de las citas más importantes de la agenda de la Casa de S.M. el Rey. La princesa de Asturias acompañó a don Felipe y doña Letizia en la Pascua Militar, con la que suele dar comienzo la actividad de la Familia Real año tras año.

La presencia de la princesa Leonor en este acto, este año en concreto, era de esperar, dado que la heredera cumplió 18 años el pasado mes de octubre y juró la Constitución, lo que le permite suceder al monarca en caso necesario sin que se establezca una regencia. Además, desde agosto está volcada en su formación militar, otro de los pasos importantes que ha dado en los últimos meses.

La infanta Sofía junto a la princesa Leonor. / Gtres

Sin embargo, en este esperado debut Leonor no ha contado la compañía de su hermana, la infanta Sofía. La hija menor de los Reyes está cursando estudios de Bachillerato Internacional en el Atlantic College de Gales -donde también estudió la princesa de Asturias- y el calendario escolar condiciona su rutina. La infanta volvió a España a principios del mes de diciembre para las vacaciones de Navidad, pero regresó a Gales poco después de comenzar el año, ya que el día 3 de enero se esperaba a los alumnos y alumnas para retomar las clases en el centro.

Esto ha provocado que Sofía, de 16 años, no haya podido estar en este estreno de la princesa Leonor, en el que, la hemos visto una vez más vestida con el uniforme de gala del Ejército de Tierra, al igual que el pasado 12 de octubre.

No obstante, no es la primera vez que ocurre en los últimos tiempos. Aunque Sofía ha estado presente en la mayor parte de los grandes estrenos de su hermana, desde que comenzara a estudiar en el Atlantic College de Gales se ha perdido algunas cosas. Por ejemplo, no estuvo en la jura de Bandera de la princesa Leonor el pasado 7 de octubre en la AGM, aunque trascendió que siguió la ceremonia a través de las redes.

La princesa Leonor el día de su jura de Bandera / Gtres

La infanta Sofía tampoco pudo estar presente en el Día de la Hispanidad, cuando se pudo ver a la princesa Leonor por primera vez en una recepción en el Palacio Real. En aquel momento, la Reina Letizia confirmó a un grupo de periodistas que, aunque las vacaciones de Sofía eran más tarde, la infanta regresaría a España para los Premios Princesa de Asturias, como así fue.

La princesa Leonor y la Reina Letizia en el Día de la Hispanidad. / Gtres

El calendario del Atlantic College sí que permitió que la ‘escudera’ de Leonor estuviera en el que, sin duda, ha sido el día más importante en la vida de la princesa hasta ahora: el pasado 31 de octubre, cuando alcanzó la mayoría de edad y juró la Constitución. No así cuando Leonor acompañó a los Reyes en el acto de apertura de la Legislatura, donde tampoco estuvo la infanta. Ahora, una vez más por motivos académicos, Sofía se vuelve a perder un importante estreno, en este caso, el de la Pascua Militar.

La Pascua Militar no será, probablemente, el último gran estreno de la princesa Leonor que se pierda su hermana, ya que se está especulando con la posibilidad de que la heredera participe por primera vez en una cena de gala en las próximas semanas, en la que llevará traje largo y tiara. Aún es pronto para conocer más detalles, de manera que habrá que esperar a que la Casa Real informe al respecto.

Caminos separados por deber

A pesar de que, de puertas para dentro los Reyes siempre han intentado que no haya diferencias entre sus hijas -de hecho, han recibido la misma formación hasta ahora-, lo cierto es que el papel de cada una de ellas hace que ocupen posiciones completamente diferentes.

En el caso de la princesa Leonor, ya desde a los 12 años se publicó su primer retrato oficial y a la misma edad que su padre debutó en los Premios Princesa de Asturias, en 2019. Un año antes, la princesa había estado en los Centenarios de Covadonga y también participó en la lectura de un artículo de la Constitución con motivo de su 40 aniversario.

La princesa Leonor con la Reina Letizia y la infanta Sofía. / Gtres

A partir de ahí, la presencia pública de Leonor ha ido en aumento, siempre respetando su formación, pero la de la infanta Sofía no tanto. La princesa ha participado en actos en solitario, pero a la hija menor de los Reyes solo la hemos visto acompañando a su hermana -también en un acto fuera de España- o con los Reyes. No se la ha escuchado hablar en público más que en unas breves declaraciones en la final femenina del último Mundial de Fútbol o durante la pandemia, cuando tanto ella como la princesa Leonor se dirigieron a los jóvenes en un mensaje y leyeron un fragmento de El Quijote.

Esto es porque la princesa de Asturias está llamada a suceder a su padre, mientras que la infanta Sofía tiene la opción de, llegado el momento, dedicarse por completo a representar a la Casa Real, o bien, labrarse un futuro al margen de la institución.