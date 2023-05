Sorpresa en la agenda de la Casa de S.M. el Rey este viernes. A pocas horas del pistoletazo de salida de los actos con motivo de la coronación del rey Carlos III, el departamento de prensa del Palacio de la Zarzuela ha hecho pública la lista de actividades previstas para la semana que viene, con una novedad importante respecto a los últimos compromisos de este fin de semana y que atañe a la infanta Sofía.

Don Felipe y doña Letizia viajan a Londres este mismo viernes para acudir a la recepción que esta tarde ofrece el rey Carlos III en el Palacio de Buckingham como antesala de su coronación. Una cita en la que también estarán presentes otras figuras destacadas del panorama royal, como es el caso de la princesa Amalia de Holanda o la princesa Elisabeth de los Belgas, ambas de la misma generación que la Princesa Leonor. No se espera, no obstante, a la Princesa de Asturias, que continúa en Gales en la recta final de sus estudios de Bachillerato Internacional. Aunque no ha habido ningún tipo de información oficial por parte del Palacio de la Zarzuela, todo apunta a que la hija mayor de los Reyes don Felipe y doña Letizia no empezará a participar en compromisos de esta índole hasta que cumpla ña mayoría de edad y jure la Constitución.

Además de la recepción de este viernes, los Reyes don Felipe y doña Letizia no faltarán este sábado por la mañana a la ceremonia de coronación de Carlos III en la Abadía de Westminster, aunque la agenda del Rey Felipe no le permite permanecer en Reino Unido más de lo estrictamente necesario. Tal como ya se había publicado la semana pasada, el monarca estará este sábado en Sevilla, donde se disputa por la noche el partido final de la Copa de Su Majestad el Rey de Fútbol, entre el Real Madrid C.F. y el A.C. Osasuna.

En un principio estaba previsto que solamente el Rey Felipe acudiera a este acto, pero ahora se acaba de saber que la infanta Sofía acompañará a su padre en este acto. En varias ocasiones se ha comentado la afición de la hija menor de los Reyes por este deporte, es más, varios medios publicaron que la infanta Sofía había hecho las pruebas para ingresar en un equipo de fútbol. Sin embargo, la marcha de la benjamina de la Familia Real a Gales el próximo curso no le permitirá poder jugar en España.

Aunque es la primera vez que Sofía acompaña a su padre de manera oficial a un acto de estas características, no es la primera vez que acude a un partido de fútbol con el Rey o con su hermana. El pasado verano, la Princesa Leonor y la infanta Sofía viajaron a Londres en su primer acto fuera de España, en el que presidieron en el Brentford Community Stadium de Londres un encuentro entre la selección española y la selección de Dinamarca en el marco de la UEFA Women’s Euro England 2022. Asimismo, varios años atrás, tanto la Princesa como la Infanta acompañaron a su padre a dos partidos de la Champions League en el Santiago Bernabéu y en el Vicente Calderón.

La hija menor de los Reyes se encuentra en una etapa decisiva. Sofía no solo acaba de cumplir 16 años, sino que está a punto de hacer la Confirmación y de marcharse a Gales para seguir los pasos de su hermana en el Atlantic College.

Una agenda intensa

Al margen de este acto sorpresa de la infanta Sofía, la agenda de los Reyes en los próximos días está cargada de compromisos. En el caso de doña Letizia, tiene previsto un viaje a Croacia, donde va a acudir a Congreso sobre Prevención de la Obesidad Infantil.