La infanta Elena repite estrategia tras su último escándalo

La infanta Elena ha amanecido el día sabiendo que la Fiscalía suiza investiga su uso de la offshore Lactuva, constituida en Panamá, para recibir dinero de Juan Carlos I a través de la cuenta de la fundación Zagatka en el Credit Suisse de Ginebra. Lactuva S.A, tal y como ha contado OKDIARIO en exclusiva. Una forma de recibir el dinero de la fortuna oculta del rey emérito ya que aparece como beneficiaria de dicha fundación.

En este sentido, OKDIARIO ha accedido a una parte del sumario P/14783/2018, que investiga el fiscal suizo Bertossa, y dispone de la documentación bancaria de Fondation Zagatka. Una información que el Fiscal de Ginebra mantiene en secreto pero que demuestran que sus directivos, con domicilio social en Liechtenstein, hicieron una transferencia a la offshore panameña Lactuva S.A, sólo en los primeros seis meses de 2008, la cifra de 85.044 euros, en tres transferencias en moneda europea y dólares americanos.

Había mucha expectación por saber cómo se comportaba la infanta Elena ante la aparición de esta información que le coloca en una situación tan comprometida. La respuesta no se ha hecho esperar y tampoco sorprende. La hija de doña Sofía ha acudido a su puesto de trabajo en la Fundación Mapfre. Sin embargo, no todo se ha desarrollado como habitualmente ya que ha cambiado sus horarios. Era en torno a las 14:10 horas de la tarde cuando la hermana del rey Felipe abandonaba el edificio a bordo de su coche, con algo más de demora que de costumbre. Cabe destacar que no se ha dirigido a su casa sino a otro destino.

Aparente tranquilidad y silencio sepulcral han marcado la reaparición de la infanta tras el escándalo. Una actitud que no sorprende ya que es la misma que suele adoptar cuando se ve envuelta en una polémica de esta índole. Basta con ver que se comportó de igual manera cuando en diciembre de 2020 salió a la luz que tanto ella como sus hijos, Victoria Federica y Froilán, hacían uso personal de las tarjetas black del rey Juan Carlos para pagarse viajes en Uber o compras en El Corte Inglés.

Elena de Borbón continúa con su vida y es que este es el modo que tiene de enfrentar los escándalos. A principios del mes de octubre se vio envuelta en otra controversia cuando la revista francesa Paris Match publicaba un reportaje con algunas de las claves del libro que la escritora y periodista Laurence Debray escribió sobre el Rey Juan Carlos.

Unas hojas llenas con conversaciones que la autora ha podido mantener con el que padre de Felipe VI durante su exilio voluntario en Abu Dabi, donde permanece desde hace más de un año. La respuesta de la infanta Elena fue marcharse a Sevilla para participar en un concurso hípico de saltos. No rompió su silencio, pero a sus más allegados sí que les comentó en tono jocoso que durante su estancia en la ciudad andaluza iba a ir «del caballo al avión, vamos».