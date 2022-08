La Infanta Elena y doña Cristina: escapada de hermanas a la ópera

Hace algunos días se publicó que la Infanta Elena y la Infanta Cristina habían aprovechado para acudir juntas a ver la ópera Nabucco en el Teatro Real. Una noche de hermanas de la que ahora se ha hecho público un vídeo. Unas imágenes en las que las dos hermanas de Felipe VI aparecen a la salida de la representación. Vestidas de manera casual y con mascarilla negra, doña Elena y doña Cristina abandonan el recinto y suben al coche de la duquesa de Lugo, sin pararse con nadie en este breve trayecto.

Aunque no son muchos los detalles que se conocen sobre esta salida, sí se sabe que algunos días después fue la propia Reina Sofía la que también acudió a ver la representación. Mientras que doña Elena y doña Cristina trataron de pasar lo más desapercibidas posible, esto resultó imposible en el caso de la madre de Felipe VI. Aunque la Reina se ubicó en un palco cercano al escenario -no en el palco de honor-, su presencia no pasó inadvertida y, de hecho, el público le dedicó un caluroso aplauso.

No es ningún secreto que la Reina Sofía es una apasionada de la cultura, en especial, de la música. Una afición que comparte, por ejemplo, con su hermana, la princesa Irene de Grecia. De hecho, son muchos los compromisos de su agenda, tanto oficial como privada, que guardan relación precisamente con la música.

Este verano está siendo diferente para la duquesa de Lugo y la Infanta Cristina. Para esta última, es el primer verano desde que el pasado mes de enero salieran a la luz las fotografías de Iñaki Urdangarin en compañía de Ainhoa Armentia. Una inesperada noticia tras la cual se informó de la ‘interrupción de la relación matrimonial’ de la pareja.

Se tiene constancia de que tanto doña Elena como doña Cristina han pasado unos días en Palma de Mallorca junto a algunos de sus hijos, en una visita especial para la Reina Sofía. Sin embargo, por ahora no se sabe cuáles serán sus próximos planes. Eso sí, parece que la Infanta Cristina no descarta viajar a Bidart, en un momento en el que no se encuentre allí Iñaki Urdangarin que, de cara a finales de agosto tiene una cita familiar en Estados Unidos, la boda de uno de sus sobrinos. Un compromiso al que no va a acudir la madre del exduque, Claire Liebaert, con la que doña Cristina siempre ha tenido una relación muy estrecha.

En el caso de la Infanta Elena, cabe esperar que la duquesa de Lugo aproveche las próximas semanas para viajar a Abu Dabi, donde reside el Rey Juan Carlos desde hace dos años. A pesar de que el anterior monarca pudo visitar España el pasado mes de mayo, no hay planes de que vaya a regresar de manera inminente. Su hija mayor ha sido uno de sus grandes apoyos en esta complicada etapa y ha sido la que más veces le ha visitado en Emiratos, por lo que este verano no habría de ser diferente.