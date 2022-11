No es un secreto el hecho de que la Infanta Elena es una apasionada del mundo de la hípica. Siempre que tiene oportunidad, la hermana mayor del Rey Felipe no duda en disfrutar a lomos de su caballo para así convertirse en perfecta amazona por un tiempo. Algo que ha tenido lugar durante esta misma semana y con motivo de la Madrid Horse Week, la cual se está celebrando en los pabellones 12 y 14 de Ifema.

Como no podía ser de otra manera, era el pasado viernes, 25 de noviembre, cuando la hija mayor del Rey Juan Carlos inauguraba la excepcional propuesta deportiva y de ocio que este evento trae consigo. Una responsabilidad que ha llevado a cabo con la mayor de las alegrías, sobre todo teniendo en cuenta que es presidenta de honor de este acto y merecedora del Premio Madrid Horse Week del año 2021, concedido por el Patronato de la Fundación MHW y el Comité Organizador para reconocer “la trayectoria como amazona de salto de obstáculos y su enorme contribución al engrandecimiento de nuestro deporte y su imagen en nuestro país”.

Después de haber dado pistoletazo de salida a un fin de semana con los caballos como principales protagonistas, la Infanta ha vuelto a dejarse ver en el enclave mencionado durante esta misma mañana. Lo que tal vez no podía llegar a imaginar la madre de Victoria Federica es que su exhibición a lomos de este animal no iba a ser como ella esperaba. Y es que, Doña Elena ha sufrido una aparatosa caída por la que ha tenido que abandonar la competición antes de tiempo. No obstante, cabe destacar que la jinete ha sabido frenar antes de dar un salto con el caballo, razón por la que la caída no ha sido tan peligrosa y ha podido levantarse por su propio pie, resultando ilesa. Algo que demuestra que, pese a este bache, la cuñada de la Reina Letizia seguirá plenamente volcada con todo aquello que tenga relación con la hípica, pese a que en ocasiones sea un ámbito un tanto complicado.

Unos minutos más tarde y sin síntomas de dolor, la tía de la Princesa Leonor aprovechaba para charlar con algunos de los asistentes, con los cuales podía verse cómo la Infanta Elena goza de una muy buena relación amistosa. Además, la Infanta ha podido degustar una comida que ha estado marcada por las risas y los buenos momentos, ya que no ha dejado de sonreír en ningún momento. Una manera de demostrar que permanece ajena a todos los rumores que indican que existe una mala relación maternofilial entre ella y su hija a raíz de que esta última decidiera volcarse de lleno en el universo 2.0 y quizá dejar más apartada la esfera estudiantil. Lo que sí se sabe cono certeza es que, de momento, tanto ella como Victoria Federica comparten domicilio y que así seguirá siendo de cara a un futuro no muy lejano.