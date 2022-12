Los importantes mensajes detrás de la felicitación navideña de los Reyes

Este lunes, apenas cuatro días después de que la Princesa Leonor terminara las clases del segundo trimestre en el Atlantic College de Gales, la casa de S.M. el Rey hacía pública la tradicional felicitación de Navidad de la Familia Real. Una fotografía que, este año llega antes que en ocasiones anteriores y que ha dado todo el protagonismo a la heredera y a su hermana menor, la Infanta Sofía. Algo que, por otra parte, no es la primera vez que ocurre, aunque en este año, con la mayoría de edad de Leonor a la vuelta de la esquina, cobra aún más importancia.

En la felicitación, aparecen la Princesa Leonor y la Infanta Sofía posando abrazadas en uno de los jardines del Palacio de la Zarzuela, sobre un fondo de hojas color ocre, típico del otoño. Se sabe que la fotografía fue tomada el pasado mes de octubre, coincidiendo con la visita de Leonor a España, para presidir la entrega de los Premios Princesa de Asturias en Oviedo, aunque no han trascendido más detalles.

José Luis Martín Ovejero, experto en Comunicación No Verbal, ha analizado en su web la felicitación navideña de la Familia Real: «se ha querido dar todo el protagonismo a la Princesa Leonor y a la Infanta Sofía. Los Reyes Don Felipe y Doña Letizia no han querido aparecer. Me ha parecido un divertido juego: felicitación desde la monarquía, sin la monarquía actual, pero sí con la monarquía futura», explica. Un detalle que contrasta con la felicitación del pasado año, en la que aparecían los Reyes y sus hijas, en una imagen similar, también sonrientes y en un exterior, en unos jardines, con la Princesa y la Infanta en primer plano. Tal como apunta el especialista, «se podrá estar a favor o en contra de la institución monárquica, pero seguramente resultará más difícil la crítica a dos jóvenes chicas risueñas que felicitan la Navidad».

La elección del entorno tampoco resulta casual: «delante de un fondo de hojas de otoño, resaltan las dos vestidas de color blanco. Un color muy bien pensado y elegido porque se asocia a la pureza, la limpieza, la inocencia, la paz, la imparcialidad…», comenta el especialista.

En la imagen las dos hijas de don Felipe y doña Letizia son las protagonistas, con un especial hincapié en la figura de Leonor, como heredera, en primer plano. Detrás de ella, la Infanta Sofía, abrazándola. «Es fiel reflejo de lo que ambas transmiten en las apariciones públicas que he venido analizando. Nunca me ha parecido forzado, sino muy natural: se buscan, se encuentran y se necesitan», recalca Martín Ovejero en el análisis de la imagen que ha llevado a cabo en su página web, en el que también explica algunos detalles de los rostros de las hijas de los Reyes, su sonrisa o la manera en la que se abrazan. «Creo que se está lanzando un mensaje de cariño, cercanía y futuro», asegura.