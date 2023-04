Comienza la cuenta atrás para que tenga lugar la próxima entrega del festival de Eurovisión, que se celebrará el 13 de mayo en el M&S Bank Arena de Liverpool. Este miércoles, 26 de abril, el rey Carlos y la reina consorte Camila han visitado el enclave en el que se celebrará la nueva edición del talent musical en el que Blanca Paloma interpretará su EaEa representando así a España después de que Chanel hiciera historia el pasado 2022 con SloMo, logrando una tercera posición en el ranking.

Hace unos días el gabinete de comunicación de la Casa Real británica anunció de que los Reyes de Inglaterra iban a inaugurar el escenario por el que pasarán numerosos artistas de distintos países para poder alzarse con el ansiado micrófono de cristal. A su llegada han sido recibidos por el director general de la BBC, Tim Davie, la directora de Contenidos de la BBC, Charlotte Moore, y el director general de BBC Eurovisión 2023, Martin Green. Asimismo, se ha reunido con representantes del Consejo de Administración de la BBC, de los estudios de la BBC y con la directora general de la arena, Faye Dyer.

Esta visita también ha servido para que Carlos III haga el encendido de luces del escenario para mostrar el espacio donde llegarán a competir un total de 37 participantes. Por otro lado, han tenido la oportunidad de conocer a Mae Muller, representante de Reino Uido con la canción I wrote a song y dos de los presentadores, la británica Hanna Waddingham y la ucraniana Julia Sanina.

WATCH: The King and Queen consort have offially unveiled the stage for the @Eurovision Finals in Liverpool next month.

They visited the @MandSBankArena and pushed the button to light up the set.#Eurovision #Eurovision2023 pic.twitter.com/LYqlOauTzo

— Chris Ship (@chrisshipitv) April 26, 2023