El año 2025 ha empezado de una manera muy intensa para los Reyes don Felipe y doña Letizia. Primero con la Pascua Militar y la tradicional recepción a los miembros del Cuerpo Diplomático acreditado en España y después con la despedida de la princesa Leonor en Cádiz, antes de comenzar su crucero de instrucción a bordo del buque escuela.

Además de estas citas y de otras previstas para las próximas semanas -entre ellas, el 57 cumpleaños del monarca-, hay un compromiso de especial relevancia fuera de nuestras fronteras, en el que don Felipe y doña Letizia coincidirán con otros miembros de la realeza europea y autoridades.

Los Reyes en un homenaje en Polonia. (Foto: Gtres).

El próximo 27 de enero se va a celebrar el 80 aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz, en Polonia. Una cita a la que se espera que asistan representantes de diferentes casas reales, tal como ocurrió en el 75 aniversario en enero de 2020. En aquel momento, poco antes de que estallara la pandemia del coronavirus, don Felipe y doña Letizia también se trasladaron hasta Auschwitz para homenajear a las víctimas del Holocausto. Estuvieron allí los reyes Felipe y Matilde de Bélgica, Guillermo y Máxima de Holanda, Victoria de Suecia y Haakon de Noruega, entre otras autoridades.

Esta vez se prevé que se viajen a Polonia el rey Carlos III junto a su esposa, la reina Camila pero, además, los reyes de Holanda con su hija mayor, la princesa Amalia de Orange, que por primera vez participará en un acto de estas características. También se ha anunciado la presencia de los reyes de Dinamarca, Federico y Mary, aunque en principio no acudirán con el príncipe Christian. La familia real de Suecia no faltará a los homenajes, pero todavía no hay información oficial sobre los príncipes Haakon y Mette-Marit de Noruega o sobre los reyes de los belgas. No obstante, es más que probable que acudan al homenaje.

Familias reales en un homenaje en Auschwitz. (Foto:Gtres).

De esta manera, la conmemoración del 80 aniversario de la liberación del campo de concentración se convertirá en una inesperada reunión en clave royal en la que también estarán los Reyes don Felipe y doña Letizia. No así la princesa Leonor, dado que para entonces la heredera estará en medio de su travesía a bordo del buque escuela.

El cumpleaños de Felipe VI

El acto homenaje en Auschwitz tendrá lugar el lunes previo al cumpleaños de Felipe VI. El monarca celebra este año 57 años y, de momento, no hay previstos actos especiales por su cumpleaños. De hecho, será el segundo año que sople las velas sin la compañía de sus dos hijas.

Mientras que la princesa de Asturias está centrada en su formación en la Armada, la infanta Sofía se encuentra en Gales, cursando el segundo y último año de Bachillerato Internacional en el Atlantic College. Sofía regresará a España en el mes de mayo, tras su graduación y para entonces se habrán hecho ya públicos sus planes de cara al próximo año. Es probable que empiece la universidad o que siga los pasos de su hermana y curse algún tipo de formación militar, pero todavía no hay información al respecto.