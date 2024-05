Este martes, 21 de mayo, es un día muy señalado en la vida de la princesa de Asturias. Tal como ha trascendido, justo el día antes de que se cumplan 20 años del aniversario de la boda de los Reyes don Felipe y doña Letizia, la princesa Leonor protagonizará una jornada de importante relevancia en su vida. La hija mayor de Sus Majestades recibirá una serie de distinciones en Zaragoza, donde se encuentra centrada en su formación castrense en la Academia General Militar.

Al igual que ocurrió con su padre hace varias décadas, la princesa Leonor recibirá tres distinciones en la capital aragonesa. Según se ha confirmado, a primera hora de la mañana, la princesa de Asturias recibirá, en el Palacio de la Aljafería, la Medalla de las Cortes de Aragón. Se trata de la máxima distinción que otorga el parlamento autonómico que quiere, con este galardón, ‘reconocer el sentimiento de lealtad y respeto hacia la Corona y hacia el ideal de servicio que esta institución simboliza’.

La princesa Leonor y la infanta Sofía, en un posado por el 20 aniversario de boda de los Reyes. (Foto: Casa de S.M. el Rey)

A continuación, la princesa Leonor se trasladará hasta el Ayuntamiento de Zaragoza. Allí recibirá el título de Hija Adoptiva de la capital aragonesa. Así quedó aprobado el pasado mes de abril en el pleno municipal para ‘dejar constancia del afecto de la ciudad’ por la Princesa de Asturias, así como para ‘valorar lo que representa para la capital aragonesa y toda España y agradecer su vinculación con la ciudad’.

El título de Hija Adoptiva de Zaragoza reconoce a las personas que hayan destacado por sus méritos o cualidades, especialmente en los ámbitos cultural, científico, social, artístico, político o económico, o por servicios prestados en beneficio de la ciudad.

La princesa Leonor, en la Academia General Miltiar de Zaragoza. (Foto: Gtres)

Por último, para cerrar la jornada, la hija mayor de los Reyes don Felipe y doña Letizia se trasladará a la Seo del Salvador, donde va a recibir la Medalla de Aragón. Esta distinción, la máxima que otorga el Gobierno de Aragón, se le ha concedido por ‘ser merecedora del afecto general del pueblo aragonés y mostrar una especial sensibilidad hacia esa tierra’.

La princesa Leonor con su madre la Reina Letizia, en una imagen de archivo. (Foto: Gtres)

Aunque en la agenda de la Casa de S.M. el Rey no aparece reflejada la presencia de los Reyes en esta importante jornada para la princesa de Asturias, todo apunta a que don Felipe y doña Letizia sí acompañarán a Leonor en los actos. La Reina no tiene compromisos oficiales de agenda programados, mientras que el jefe del Estado sí que tiene un audiencia por la mañana en Madrid, así como una entrega de premios por la tarde, también en la capital. No obstante, se espera que ambos se trasladen hasta la capital aragonesa para ser testigos de este paso en la vida de Leonor.