El insólito anuncio de divorcio de la hija del emir de Dubái

«Querido marido, estás ocupado con otras compañías por lo que por la presente anuncio nuestro divorcio. Me divorcio, me divorcio, me divorcio. Cuídate, tu ex mujer». Este ha sido el mensaje que la jequesa Mahra de Dubái ha compartido en su perfil en las redes sociales y con el que ha dado por terminado su matrimonio con el jeque Mana Al Maktoum, apenas un año después de su boda y a los pocos meses de convertirse en madre de su primer hijo en común. Una sorprendente manera con la que la hija del emir Mohammed bin Rashid Al Maktoum -ex marido, por cierto, de la princesa Haya de Jordania-, ha anunciado su separación, de forma completamente unilateral.

La jequesa Mahra de Dubái no solamente ha publicado este post en su perfil, sino que, además, ha querido borrar cualquier rastro de la relación con el que, hasta ahora, ha sido su marido, de las redes sociales. Por este motivo ha eliminado todas las imágenes que había publicado junto a él, incluso las de su boda. Una estrategia que, por cierto, también ha seguido el jeque Mana Al Maktoum que, sin embargo, no ha eliminado las fotografías con el que ha sido su suegro, al que dedica habitualmente cumplidos a través de las redes.

A pesar de que la noticia de esta separación y, sobre todo, las formas de anunciarlo, ha resultado cuanto menos insólita, lo cierto es que en el perfil de la hija del emir de Dubái se podían encontrar algunos indicios de que el matrimonio no estaba pasando por su mejor momento. Por ejemplo, hace algunas semanas, la jequesa publicó una fotografía junto a su hijo en la que escribió ‘sólo nosotros dos’.

La jequesa Mahra es una de los más de 30 hijos que el emir de Dubái tiene reconocidos. Es fruto del matrimonio del ex de Haya de Jordania con la griega Zoe Grigorakos y siempre se ha sentido muy unida a su madre. De hecho, cuando se casó, eligió Grecia como primer destino de su luna de miel y en una entrevista para la revista Harper’s Bazaar Arabia habló precisamente de su vínculo con la cultura griega: «Mi madre me educó con una profunda cultura griega y, siento una fuerte conexión con ella. Mantener vínculos estrechos con mi familia es una prioridad importante en mi vida, ya que me sirve como medio para seguir conectado con mi herencia cultural», dijo.

En la actualidad, Mahra es bastante activa en las redes sociales, donde suele compartir detalles de su rutina y su día a día. La hija del emir de Dubái estudió en la Oxford Nursery School (Reino Unido) y después se graduó en Negocios en la Universidad de Zayed (en Dubái), antes de continuar sus estudios en Relaciones Internacionales en la capital británica. En cuanto a su actividad, está muy comprometida con diferentes causas benéficas y de índole social.