Cuatro años después de que anunciara su salida de la estructura de ‘La Firma’, el príncipe Harry ha encontrado en Estados Unidos su verdadero hogar. Tanto es así que, el hijo mayor del rey Carlos III se siente parte del país y ha presentado ante el Registro Mercantil una serie de documentos en los que se muestra que ha declarado Estados Unidos como su país de residencia, frente al Reino Unido, su país de nacimiento.

Tal como aparece en la documentación a la que ha tenido acceso algunos medios británicos, hace algunos días el duque de Sussex tuvo que actualizar los datos relacionados con su registro de vivienda y ha sido ahí donde ha marcado Estados Unidos como ‘Nuevo país/estado en el que reside habitualmente’. Un paso con el que el hermano del príncipe de Gales deja claro que se siente muy cómodo viviendo en California con su familia, sobre todo, después del reciente varapalo judicial en relación con su petición de seguridad y escolta policial cuando viaje a Reino Unido, en solitario o junto a su familia.

El príncipe Harry, junto a su esposa, Meghan Markle.(Foto: Gtres)

A pesar de que ha sido esta misma semana cuando se ha presentado esta documentación, a través de la empresa Companies House, no ha quedado del todo claro desde cuándo considera el príncipe Harry que vive en Estados Unidos. El trámite lo ha llevado a cabo dicha compañía en nombre de la empresa Travalyst, fundada por el duque de Sussex en 2019. Una empresa dedicada al turismo sostenible.

La casa de Frogmore Cottage, en Windsor. (Foto: Gtres)

En la documentación aparece como fecha del cambio de residencia habitual hace un año aproximadamente, el 29 de junio de 2023, a pesar de que el duque de Sussex lleva viviendo en California más tiempo. No obstante, esta fecha resulta cuanto menos llamativa, ya que fue el 28 de junio cuando Harry el Meghan ‘se mudaron’ oficialmente del Reino Unido, después de que finalizara el plazo para desalojara la casa de Windsor, Frogmore Cottage, que la Reina Isabel les había cedido por su boda. El rey Carlos III anunció tres meses antes que la pareja debía vaciar la casa, en principio, porque quería que se instalase allí el príncipe Andrés. Algo que finalmente no ha ocurrido.

La situación actual del príncipe Harry

Más allá del cambio oficial de residencia, de momento no se sabe si esta modificación va a afectar a otras cuestiones, como es el caso de los títulos que posee. No obstante, hace algunos meses, él mismo declaró que el Reino Unido era su hogar y que se había tenido que marchar por motivos de seguridad. Asimismo, a pesar de que ahora su lugar de residencia es California, de momento no se tiene constancia de que haya solicitado oficialmente la nacionalidad, es más, en alguna ocasión ha hablado de esta cuestión: «La ciudadanía estadounidense es una idea que se me ha pasado por la cabeza, pero desde luego no es una prioridad para mí en este momento», dijo en unas declaraciones al programa Good Morning America.