El príncipe Enrique se ha pronunciado por primera vez en público sobre el breve encuentro que mantuvo con su padre, el rey Carlos III, hace aproximadamente diez días, tras conocerse que el monarca padece cáncer.

El duque de Sussex, que se encuentra en estos momentos en Canadá en un evento con motivo de la cuenta atrás de un año para la próxima edición de los Juegos Invictus, ha concedido una entrevista al programa Good Morning America, en la que, a pesar de que no ha dado detalles concretos del diagnóstico de su padre, sí que ha hablado del punto en el que se encuentra su relación.

Enrique cogió un avión desde California en cuanto el Palacio de Buckingham anunció que el soberano padecía cáncer y se encontró con él en Clarence House, justo antes de que Carlos III se marchara a la finca de Sandringham. Pese a que no se tienen muchos detalles de esta reunión, sí se sabe que tuvo una duración aproximada de media hora y que Enrique pidió expresamente no coincidir con la reina Camila, con la que ha sido siempre muy crítico.

El príncipe Harry durante su visita a Londres. / Gtres

Tras su visita exprés a Londres -de 24 horas-, el duque de Sussex se dejó ver en un acto en Las Vegas y esta semana, coincidiendo con la cuenta atrás para la próxima edición de los Juegos Invictus, el príncipe Enrique ha viajado a Canadá con su esposa, Meghan Markle, donde se le ha podido ver tranquilo y sonriente.

Las palabras del príncipe Enrique

Hasta ahora, al menos de cara al público, el hijo menor de Carlos de Inglaterra no se había pronunciado sobre el estado de su padre, pero por fin ha roto su silencio. Enrique ha comentado que el diagnóstico del monarca ha tenido un efecto reunificador en las relaciones familiares. Unas declaraciones que hacen referencia al soberano y su hijo pequeño, ya que se sabe que Meghan Markle no le acompañó al viaje y que no quiso ver a Camila Parker, ni tampoco se reunió con su hermano.

Aunque no ha sido muy explícito ni tampoco ha contado qué tipo de cáncer padece el rey Carlos III, Enrique sí que se ha mostrado bastante positivo tras esta reunión. De hecho, no veía a su padre desde la pasada primavera y no se tiene constancia de cuánta comunicación mantiene habitualmente con él.

El príncipe Harry con Meghan Markle. / Gtres

Durante la entrevista, el príncipe Enrique ha declarado que está contento por haber podido visitar a su padre: «Yo quiero a mi familia, estoy agradecido por haber podido subir a un avión y haber pasado tiempo con él», ha dicho tajante el hijo menor del monarca, sin entrar en más detalles. No obstante, sus palabras tienen un importante significado porque implican que podría haber un acercamiento de posturas, al menos, hacia el rey Carlos III. No así con el príncipe de Gales, al que no vio en su viaje a Londres y con el que las tensiones por ahora no se han rebajado.