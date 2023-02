Hablamos con una futura compañera de la Infanta Sofía sobre su entrada en el mundo del fútbol

El futuro de la Infanta Sofía podría depender de las próximas horas. Era hace unos días cuando salía a la luz la información que apuntaba a que la hija menor de Sus Majestades estaría ya dando los primeros pasos para entrar a formar parte de un equipo de fútbol femenino. Una decisión que, si fuera bien a largo plazo, podría alejar de manera definitiva a la hermana de la Princesa Leonor de sus quehaceres al frente de la Corona, para dedicarse de lleno y profesionalmente al mundo del fútbol.

Al parecer, la nieta de Juan Carlos I habría expresado su deseo de ingresar en el C.D. DUX Internacional de Madrid Football Academy, equipo ubicado en Villaviciosa de Odón que se encuentra inscrito en la Real Federación de Fútbol de Madrid y juega en Primera División. No obstante, teniendo en cuenta que la Infanta Sofía tan solo tiene 15 años, en un primer momento jugaría en la categoría juvenil si superara las pruebas de nivel pertinentes. Una información que, en cuestión de horas, ha llegado hasta algunas de las integrantes del grupo, que han hablado con las cámaras de Gtres sobre cómo sería que la sobrina de la Infanta Cristina comenzara a formar parte del conjunto madrileño.

Ha sido Marina Durán, jugadora juvenil y entrenadora del alevín del C.D. DUX Internacional de Madrid, la que no ha dudado en atender a los medios de comunicación para expresar su alegría por el dato: «Aquí la trataríamos como a una más, en este equipo nos llevamos todas súper bien y estamos seguras de que se sentiría muy a gusto», comenzaba explicando, para después admitir que, en un primer momento, sería algo raro tener a un miembro de la Familia Real en el equipo: «Sería un poco extraño, es normal, pero la trataríamos con normalidad y la ayudaríamos para que se integre mejor», aseguraba, visiblemente contenta de que la joven haya elegido este grupo para comenzar una trayectoria en el mundo del deporte que probablemente espera que sea muy exitosa.

Por otro lado, la jugadora en cuestión también ha querido hablar sobre la importancia de que una figura tan relevante a nivel nacional se decante por este deporte: «Me parece muy bien, ya que rompe un poco las reglas de ser de la realeza y demás (…) Estaría bien tener a alguien más conocido por aquí con nosotras», revelaba, señalando además que se trata de un avance muy positivo para el fútbol femenino, que durante décadas ha estado eclipsado por el masculino y que ahora parece estar evolucionando favorablemente: «Actualmente el fútbol femenino está bastante normalizado, aunque tendría una mejor visión con su presencia», zanjaba.

No obstante, habrá que esperar a que pase el tiempo para saber si la Infanta Sofía supera las pruebas y muy pronto puede incorporarse al resto de féminas en los terrenos de juego, ya que por ahora, Casa Real no se ha hecho eco de los planes de la joven ni tampoco saben nada de ellos otros integrantes del club en cuestión: «A nosotros no nos consta que esto haya sido así. No se ha puesto en contacto nadie del entorno de la Familia Real con el club, pero sí que es verdad que el día antes de que saliera a la luz la noticia se puso en contacto con nuestro director una chica que quería formar parte del equipo juvenil y sí que es verdad que hizo muchas preguntas», confiesa otra de las jugadoras.