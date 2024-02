El príncipe Guillermo retoma sus compromisos oficiales. Tras más de dos semanas alejado de la esfera pública y concentrado completamente en el cuidado de su esposa y de sus tres hijos, el hijo mayor del rey Carlos III vuelve a la actividad. Un signo de que la situación de Catalina Middleton es favorable y de que la recuperación de la princesa de Gales, ya en su residencia en Windsor, va viento en popa.

El príncipe Guillermo a las puertas del hospital donde permanece ingresada su esposa. / Gtres

Según han confirmado fuentes oficiales, el heredero al trono retomará sus compromisos institucionales este miércoles, fecha en la que presidirá una serie de investiduras en el Castillo de Windsor. Además, por la tarde acudirá a la gala anual para recaudar fondos para London Air Ambulance. Serán los primeros actos del hijo mayor del rey Carlos III después de haber estado dos semanas sin participar en la agenda oficial por estar pendiente de su esposa y de sus hijos, sobre todo de los tres pequeños, que no visitaron a su madre mientras esta estaba ingresada.

Reaparición del rey Carlos III

Aunque el príncipe Guillermo va a retomar ya su agenda, con lo que eso supone para la carga de compromisos de la Casa Real, no se ha concretado aún cuándo lo hará el rey Carlos III. A diferencia de su nuera, el monarca está bastante recuperado de su cirugía y este mismo fin de semana se le ha podido ver acudiendo a un servicio religioso en Norfolk en compañía de su esposa, la reina Camila. Es más, algunas fuentes apuntan a que el monarca ya está pendiente de la actividad oficial y trabajando, aunque no haya participado aún en actos oficiales, algo que se espera que haga más pronto que tarde.

El rey Carlos III en un servicio religioso en Norfolk. / Gtres

Preocupación por Kate Middleton

Fue a mediados del mes de enero cuando la Casa Real anunció que la nuera del rey Carlos III había ingresado en la London Clinic para someterse a una cirugía abdominal. Un procedimiento del que no se han dado detalles, más allá de recalcar que no se trataba de nada relacionado con el cáncer. No obstante, a consecuencia de las especulaciones e informaciones que se han publicado a lo largo de los días que Catalina Middleton ha estado ingresada, desde Kensington desmentían que la vida de la princesa hubiera corrido peligro, sin entrar en más datos.

El Rey Carlos III a su salida de un hospital / Gtres

Prácticamente a la vez que la princesa de Gales, también el rey Carlos ingresó en el mismo centro hospitalario, en su caso, para un procedimiento relacionado con la próstata. No obstante, a diferencia de lo que ha ocurrido con su nuera, sobre el monarca ha habido una gran trasparencia, no solo porque se le ha visto entrando y saliendo del hospital, sino porque también se han publicado oficialmente los detalles de su estado. Algo que ha contribuido a generar una mayor alarma sobre la princesa de Gales, cuya reincorporación a la agenda oficial no será hasta después de la Pascua.