Se desvelan los planes del príncipe Guillermo de cara a su coronación

Aunque acaba de celebrarse la coronación de Carlos III, parece que su hijo mayor, el príncipe de Gales, ya podría estar pensando en algunos cambios de cara al futuro. El nuevo rey era coronado a principios de este mes en una simbólica ceremonia en la Abadía de Westminster, a la que asistieron representantes de diferentes casas reales y autoridades. Una cita histórica en la que Carlos quiso rendir homenaje a la tradición pero sin perder de vista la modernidad, sobre todo, si se tiene en cuenta que el soberano lleva tiempo hablando de los cambios que quiere para su reinado.

Sin embargo, a pesar de que ahora el Reino Unido se enfrenta a una etapa, lo cierto es que tanto el monarca como su esposa tienen ya una avanzada edad, lo que hace inevitable pensar que el relevo generacional está más cerca que lejos. Cuando la Reina Isabel asumió el papel de jefa del Estado tras la inesperada muerte de su padre, apenas tenía 25 años, por lo que era previsible que su reinado fuera largo, como así ha sido. En el caso de su hijo mayor, ya está muy cerca de los 75, por lo que, por naturaleza, no se puede esperar que alcance las cifras de su madre.

Ante esta situación, no resulta extraño que su hijo mayor pueda estar considerando ya algunas opciones de cara a su coronación, que podría producirse en un lapso no muy dilatado de tiempo. Según ha revelado en una de sus últimas ediciones el Sunday Times, el príncipe de Gales tiene la clara intención de seguir haciendo cambios para modernizar no solo la monarquía, sino la propia ceremonia de coronación.

Tal como ha trascendido, Guillermo quiere descartar de la ceremonia lo que se conoce como ‘homenaje del pueblo’. Se trata de una fórmula con la que su padre, el actual jefe del Estado sustituyó el juramento que prestaba la nobleza hereditaria al monarca británico en la ceremonia de su coronación. De hecho, fue el príncipe de Gales el único que llevó a cabo este juramento de lealtad a su padre. El arzobispo de Canterbury invitó a aquellas personas que lo desearan a ofrecer también su apoyo al Rey desde sus casas, un momento que el futuro Rey no quiere que se lleve a cabo.

Más allá de esto, parece que el príncipe de Gales está más o menos de acuerdo con el resto de cambios que ha introducido su padre en la ceremonia de coronación, que fusiona la tradición con la modernidad. Una ceremonia que se aleja en parte de la de la Reina Isabel hace 70 años, pero que no ha pierde de vista. No obstante, las mismas fuentes aseguran que el príncipe Guillermo es consciente de que, cuando llegue su momento, que podría ser dentro de una o dos décadas, tendrá que replantearse las cosas y adaptarse al momento presente. Es más, un detalle relevante del carácter de Guillermo es que él mismo rechazó ser protagonista de una ceremonia de investidura como príncipe de Gales, algo que su padre sí tuvo en 1969.