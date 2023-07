Froilán ha cumplido 25 años y su imagen todavía sigue generando mucha controversia. El sobrino de rey Felipe VI está viviendo en Abu Dabi con su abuelo don Juan Carlos, pero hace muchos viajes a España. La infanta Elena pensaba que este cambio le iba a venir bien porque le distanciaría del foco mediático, pero no ha sido así. El joven no deja de protagonizar polémicas, a pesar de que ha cambiado de actitud con la prensa. Esto ha calmado la tensión, pero sigue habiendo muchos asuntos que resolver.

Felipe Juan Froilán de Marichalar llamó la atención de todos en la boda de sus tíos, Felipe VI y Letizia Ortiz. Se levantó en mitad de la iglesia para darle una patada a uno de sus primos, concretamente a Victoria López-Quesada . En aquel momento resultó una anécdota divertida. Nadie presagió lo que vendría después. El hermano de Victoria Federica ha estado presente en redadas policiales, en peleas con tiroteos y armas blancas, ha tenido relaciones con influencers y un sinfín de revuelos.

El sufrimiento de Froilán

Durante estos años todo el mundo a hablado de Froilán y su entorno asegura que se han contado muchas mentiras y que el joven ya está cansado. Es a es una de las razones por las que se fue de España e intentó comenzar de cero en Emiratos Árabes. Su abuelo le ha conseguido allí un buen puesto de trabajo y fuentes cercana aseguran que está “muy centrado”. El problema es que siempre que regresa a su país todo el mundo recuerda sus polémicas del pasado.

Felipe Juan Froilán en el funeral de Constantino de Grecia/ Gtres

“Lo pasa francamente mal con algunos comentarios que se dicen de él, como que le gustaba Podemos o que había repetido curso tres veces. No era verdad”, empieza diciendo un amigo de Froilán que no quiso desvelar su identidad. “Son mentiras que hacen mucho daño. Yo he tenido que soportar calumnias y la verdad es que llegan a complicar el estado de ánimo”. Sin embargo, ni Froilán ni la infanta Elena pueden algunos escándalos, como lo que pasó en una discoteca hace unos años.

Las malas formas de Froilán en la noche madrileña

Froilán paseando por Madrid en verano / Gtres

Una de las grandes críticas que ha recibido el hijo de Jaime de Marichalar es que supuestamente se ha aprovechado de sus apellidos. Antes de marcharse a Abu Dabi, tuvo una discusión en una discoteca por un motivo que todavía sigue generando controversia. Todo ocurrió en un bar de las Vistillas de Madrid, una zona muy conocida en la noche. Froilán quiso entrar al baño sin esperar. “Una de las personas que estaba esperando le recriminó que no respetara su turno, pero el hijo de la infanta Elena le respondió que no sabía con quién estaba hablando”, explicó un testigo.

Los otros escándalos de Froilán

Froilán con su abuelo don Juan Carlos

El sobrino del rey empezó a llamar la atención demasiado pronto y algunos revuelos situaron a sus padres en el punto de mira. Por ejemplo, cuando se disparó en el pie con solo 14 años. Nadie entendía qué hacía un niño de esa edad con una escopeta. Su adolescencia no fue más tranquila. Al poco tiempo se convirtió en noticia porque supuestamente hizo un comentario muy racista en la discoteca donde trabajaba. El afectado fue un joven asiático.

Froilán, a punto de celebrar su cumpleaños, siempre estará salpicado por revuelos que ya han pasado a la historia de la crónica social.