Ha pasado ya un año desde que el príncipe Víctor Manuel de Saboya falleciera en Ginebra a los 86 años y sus seres queridos le han rendido homenaje en Turín, en la Basílica de Superga, donde descansan sus restos mortales junto a los de algunos de sus antepasados, entre ellos, el rey Amadeo I de España.

Una misa en recuerdo del príncipe a la que han asistido varios rostros conocidos del panorama royal, entre ellos, la viuda del príncipe Víctor Manuel, Marina Doria, así como el príncipe Manuel Filiberto de Saboya. El actual jefe de la casa real italiana ha estado acompañado por su hija Vittoria, que ostenta en estos momentos los derechos dinásticos de la Casa Saboya tras su padre.

Manuel Filiberto de Saboya en Turín. (Foto: Gtres)

Ha sido una de las primeras apariciones públicas de Manuel Filiberto de Saboya después de que se haya convertido de nuevo en protagonista de la crónica social tras conocerse su romance con la modelo Adriana Abascal. La pareja se ha dejado ver en algunas citas importantes, como en un desfile de moda de Rocío Peralta en Sevilla, en el que Adriana Abascal fue una de las modelos que desfiló en la pasarela. Fue precisamente en Sevilla donde salió a la luz su relación, ya que hasta entonces ambos habían mantenido un perfil discreto. En la capital andaluza derrocharon complicidad y cercanía.

A pesar de la distancia que los separa -ella vive en México y él en Mónaco-, Manuel Filiberto de Saboya y Adriana Abascal disfrutan de tiempo juntos siempre que les resulta posible. Tal como confirmaron algunos medios, antes de la Navidad estuvieron en Córcega y también en Roma. Sin embargo, Adriana no ha acompañado a Manuel Filiberto de Saboya en este homenaje a su padre. Tampoco lo ha hecho esta vez la ex pareja del príncipe, Clotilde Coureau, de la que nunca se ha confirmado cuánto tiempo lleva separado.

No obstante, el propio Manuel Filiberto de Saboya hizo unas declaraciones al diario La Repubblica en las que habló de su relación con Clotilde Coureau: «Mi mujer es actriz y vive en París. Yo soy emprendedor y vivo en Montecarlo. Nos queremos mucho, pero vivimos separados. No es la cantidad lo que importa sino la calidad. Somos felices así», dijo. El príncipe no quiso aclarar si tenían una relación abierta, pero sí que dijo que cuando estaban juntos estaban felices y que no se preguntaban por otras personas.

Adriana Abascal con Filiberto de Saboya en Sevilla. (Foto: Gtres).

Al margen de esto, la noticia del romance entre Manuel Filiberto de Saboya y Adriana Abascal ha sido una gran sorpresa, sobre todo, porque no se tenía constancia de que el príncipe y Clotilde Coureau hubieran puesto fin a su matrimonio. Ahora solamente queda esperar a ver cómo avanza este romance y si veremos a la mexicana en citas importantes para la casa de Saboya.