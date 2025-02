Felipe VI cumple su tradición: con amigos, sin la Reina Letizia y esquiando en Baqueira

Tal y como informó LOOK hace unos días, el Rey Felipe se dejó ver en un restaurante madrileño disfrutando de un cocido tradicional. No acudió al local acompañado de la doña Letizia, quien tampoco ha estado con él en su nuevo plan: esquiar en las montañas de Baqueira Beret (Lleida). No es la primera vez que el Pirineo catalán acoge a Su Majestad. Suele desplazarse hasta allí con su grupo de amigos para disfrutar de su deporte preferido. Se desconoce qué estaba haciendo la Reina Letizia, pero está confirmado que no se siente cómoda en este ambiente, quizá por eso haya declinado la propuesta.

En 2023 este diario se hizo eco de una información parecida. El padre de la princesa Leonor, cuando encontró un hueco en su apretada agenda, puso rumbo a las pistas de la estación de Aramón Formigal-Panticosa. Hacía seis años que no pasaba por allí, por eso su visita tuvo repercusión a nivel local y nacional. Don Felipe VI, a pesar del importante papel que juega en nuestro país, se comporta como una persona normal y fue muy amable con el resto de esquiadores. En Baqueira le ha sucedido lo mismo.

El Rey Felipe esquiando. (Foto: Gtres)

El monarca ha esperado su turno para subir a la telecabina. Varios testigos aseguran que hasta que ha llegado su momento ha mantenido una conversación distendida con sus amigos. Iba vestido con un conjunto firmado por Descente, una marca japonesa que cada vez tiene más peso en el mercado. Los datos que recoge la agencia EFE apunta a que sus esquís eran Elan, empresa que se dedica a la producción artesanal en los Alpes eslovenos.

Durante su infancia, Felipe VI y sus hermanas, las infantas Elena y Cristina, viajaban con frecuencia a Candanchú (Aragón) para esquiar. Lo hacían acompañados de los Reyes eméritos, Juan Carlos I y doña Sofía. Estas excursiones le sirvieron para perfeccionar su técnica. Es realmente bueno en la nieve, por eso intenta escaparse todos los años, aunque no es una actividad que termine de convencer a la Reina, de ahí su ausencia en Baqueira Beret.

El Rey Felipe, un gran aficionado

El Rey Felipe en Baqueira. (Foto: Gtres)

Formigal, Astún o Sierra Nevada son algunos de los destinos que suele visitar Su Majestad cuando tiene tiempo libre. Le encanta esquiar, dispone de buenos equipos y tiene una buena técnica. El único inconveniente es que su agenda no le permite hacer demasiadas escapadas. Este lunes tendrá que volver a Madrid para retomar sus compromisos, pues tiene varios actos, tanto en solitario como con su mujer, doña Letizia.

La princesa Leonor, futura Reina de España, ha despertado el interés de medios nacionales e internacionales. Es una estrella mediática y consecuentemente muchos de sus pasos se convierten en noticia, por eso sabemos que ha heredado de su padre la afición por el esquí. Cuando estaba formándose en la Academia Militar de Zaragoza se dejó ver por Astún con un grupo de compañeros.

Para terminar, hay que resaltar que doña Leonor se encuentra en estos momentos en el buque Juan Sebastián Elcano realizando un crucero de instrucción. Ya ha llegado a Brasil y ha registrado un nuevo éxito en su formidable trayectoria.