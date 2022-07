La Reina Letizia dio positivo en coronavirus después de participar en la entrega de los Premios de la Fundación Princesa de Gerona. Una cita que ha supuesto la gran reaparición oficial de la Princesa Leonor desde que finalizara las clases del primer curso del Bachillerato Internacional en el Atlantic College de Gales y regresara a España. Desde entonces, solo la hemos visto en una salida privada con su familia y en los actos oficiales con motivo de los galardones de la institución de la que es presidenta de honor.

En estos momentos, no se tiene constancia de cuándo reaparecerá la Princesa y de si será en un plan privado o en una cita oficial. La ‘baja’ de la Reina Letizia abrió la posibilidad de que Leonor acompañara a su padre a algunos compromisos importantes en los últimos días, pero finalmente no ha sido así. Es más, en los actos de esta semana no está previsto que participen ni la Princesa ni su hermana, la Infanta Sofía, aunque sí se espera que acompañen a los Reyes a Santiago de Compostela el próximo 25 de julio, de la misma manera que lo hicieron el pasado año. Ante esta situación, no se sabe con certeza cuándo volveremos a ver a las hijas de los Reyes, a pesar de que sí existe una fecha en la que estarán presentes. Pero, ¿y hasta entonces, qué?.

La realidad es que hasta que la Reina Letizia se reincorpore de manera total a la agenda institucional no se puede pensar en ninguna salida familiar. Eso sí, lo cierto es que en estos días y a lo largo de todo el verano se celebra un importante festival al que cabría esperar la presencia de la Familia Real. Se trata del Festival de Mérida, que celebra este año su 68 edición y que recupera Teatro María Luisa de Mérida, que vuelve a la vida después de años de abandono.

No es ningún secreto que tanto los Reyes como la Princesa Leonor y la Infanta Sofía son apasionados de la cultura, es más, es habitual que acudan a diferentes tipos de espectáculos, sea baile, teatro o conciertos. Es más, la reaparición de la Princesa se produjo precisamente en los Teatros del Canal, mientras que doña Letizia hace poco que disfrutó de la actuación de Marion Cotillard en el Teatro Real junto a su peluquera, Luz Valero.

Ya en 2020, la Princesa y la Infanta acudieron a Mérida por sorpresa para acompañar a los Reyes en su gira por las Comunidades Autónomas una vez finalizado en estado de alarma. En aquella ocasión, que coincidió precisamente con el Festival de Teatro, la Familia Real pudo ver una representación de Antígona y se alojó en el Parador de la ciudad. Por el momento, habrá que esperar a ver si los Reyes y sus hijas nos sorprenden con una visita sorpresa a esta importante cita.