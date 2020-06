El 19 de junio de 2014 don Felipe era proclamado Rey tras la abdicación de don Juan Carlos, y doña Letizia se convertía en reina consorte. Una fecha inolvidable para los actuales monarcas que han ‘celebrado’ seis años en el trono de una manera peculiar. La desescalada va marcando los tiempos en su agenda y Sus Majestades han estado muy preocupados, a lo largo de estos cien días, del impacto de la pandemia en diferentes ámbitos sociales y culturales. De ahí que por la mañana hayan cumplido con una cita ineludible visitando una residencia de Aldeas Infantiles en San Lorenzo de El Escorial. Pero la tarde sí ha tornado en aire festivo con un plan cultural del que han disfrutado en familia. Una actividad con mucho significado ya que ha sido la primera salida de sus hijas, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía, tras el confinamiento. Una tarde muy especial en la que los cuatro han disfrutado del primer espectáculo de los Teatros del Canal dos días después de su reapertura.

Los cuatro llegaban a los teatros pasadas las ocho de la tarde para disfrutar de la puesta en escena de la bailarina Sara Calero, ‘Fandango Avenue’, en el marco del 35º Festival Internacional Madrid en Danza. Aunque la Reina es una apasionada del ballet clásico, lo cierto es que cualquier modalidad de danza entra dentro de su agenda cultural, y no han encontrado mejor propuesta para celebrar una fecha tan señalada para ellos que apoyando, una vez más, al sector de la cultura tan castigado por la crisis del coronavirus.

Esta es la primera vez que Leonor y Sofía abandonan Zarzuela, donde han pasado el confinamiento. Pero las dos han estado presentes en momentos importantes como cuando el pasado 23 de abril leyeron un pasaje de ‘El Quijote’ con motivo del Día del Libro. Un momento que aprovecharon para mandar un mensaje de apoyo a los jóvenes que estaban viviendo, al igual que ellas, las consecuencias de la pandemia. Además, hace dos semanas, se unieron a sus padres durante el minuto de silencio institucional en homenaje a los fallecidos por coronavirus. Pero tanto en una como en otra ocasión, los dos actos tuvieron lugar en Zarzuela.

Para esta ocasión y gracias a la llegada de las altas temperaturas a la capital, los cuatro han optado por lucir outfits de lo más veraniegos sin olvidarse de las mascarillas. Don Felipe ha seguido su estilo clásico con vaqueros, camisa, americana y castellanos, mientras que Doña Letizia ha escogido un look sencillo con top oscuro, falda larga plisada beige y sus inseparables alpargatas también en color negro. Por su parte la Princesa de Asturias ha llevado un conjunto juvenil con vestido plisado en tonos rojos, negros y beige, completándolo con bailarinas oscuras y chaqueta blanca que llevaba en uno de sus brazos. A diferencia de ella, su hermana pequeña, la Infanta Sofía se ha decantado por un vestido blanco de manga larga, combinado con cazadora vaquera -al brazo como su hermana-, y bailarinas beige.

Una cita formal para empezar la jornada

Ha sido un día especial para nuestros monarcas, pero debido a la situación de emergencia sanitaria que aún se vive, aunque se esté pasando ya a ‘la nueva normalidad’, don Felipe y doña Letizia han preferido comenzar la jornada mostrando su apoyo a las causas sociales, visitando la residencia de Aldeas Infantiles situada en la San Lorenzo de El Escorial. Precisamente allí han podido conocer de primera mano el impacto que ha generado la pandemia en los niños y adolescentes que se encuentran en regimen de acogida. Los Reyes han recorrido el centro que inauguró doña Sofía en 1986 y que la reina Letizia ya visitó en 2009, y han estado acompañados por la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y ha sido en la biblioteca donde han charlado con los niños más mayores que les han explicado los planes para la fiesta de fin de curso. También han podido hablar con los más pequeños, momento en el que doña Letizia se ha mostrado cariñosa y muy cercana con ellos.

Para esta ocasión, la Reina ha escogido un look juvenil con la paleta preferida en los últimos tiempos, el blanco y negro. Doña Letizia ha estrenado un dos piezas de la firma Hugo Boss formado por un top de efecto fit entallado a la cintura y pantalones culotte negros. Para completar el look, la reina no ha defraudado y se ha decantado por su calzado fetiche en la época estival: unas alpargatas negras que le dan la comodidad y la altura que tanto le gusta.