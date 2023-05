La Reina Letizia vuelve a Croacia. Después de una semana muy intensa marcada por el viaje a Londres para acudir a los actos relacionados con la coronación del rey Carlos III en la Abadía de Westminster, ahora la esposa de Felipe VI tiene por delante un nuevo desplazamiento internacional, en este caso, a Zagreb.

Tal como ha confirmado la Casa de S.M. el Rey, doña Letizia se trasladará este martes, 9 de mayo a la capital croata, para participar, como embajadora especial de la Nutrición de la FAO, en el Congreso sobre Prevención de la Obesidad Infantil. Se trata de una iniciativa organizada por la Organización Mundial para la Salud (Oficina regional para Europa) y el Gobierno de la República de Croacia.

No es la primera vez que la Reina Letizia viaja a Croacia. El pasado mes de noviembre, don Felipe y doña Letizia llevaron a cabo un viaje oficial al país y, varios años antes se supo que Sus Majestades habían estado de vacaciones con sus hijas en un crucero por las costas croatas.

En esta ocasión, el viaje de la Reina será para asistir al congreso sobre Prevención de la Obesidad Infantil, organizado conjuntamente por la Oficina Regional Europea de la OMS, y por la profesora Sanja Musić Milanović, esposa del Presidente de la República de Croacia, destacada experta en obesidad infantil, en el marco del Summit of the Spouses of European Leaders. Según el programa que ha trascendido, la noche de este martes, doña Letizia asistirá a una cena de bienvenida ofrecida por Sus Excelencias el Presidente de la República de Croacia, Sr. Zoran Milanovic y la Primera Dama, Sra. Sanja Music, en el Palacio presidencial de la República de Croacia, ubicado en la capital, Zagreb.

Ya el miércoles, la esposa de Felipe VI estrenará su agenda de trabajo en el país, cuando intervenga en la sesión inaugural del Congreso sobre Prevención de la Obesidad Infantil, junto con la Primera Dama de Croacia, el director regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud, el ministro de Salud, Vili Beros; y el alcalde la ciudad de Zagreb. Más tarde, doña Letizia mantendrá un encuentro con el director regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Sr. Hans Henri P. Kluge, y cerrará el viaje con un almuerzo.

Este viaje supone el único acto de la agenda oficial de la Reina en esta semana, aunque no así de don Felipe, que tiene por delante numerosos compromisos hasta el viernes. La Familia Real se encuentra ya en la cuenta atrás para el regreso de la Princesa Leonor, que está a punto de terminar las clases en el Atlantic College de Gales.

No es la primera vez que doña Letizia participa en algún tipo de congreso de estas características. No hay que olvidar que la Reina está muy volcada con los temas relacionados con la infancia y la juventud, especialmente con la educación y la nutrición.