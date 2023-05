Las sentidas palabras de Guillermo y la sorpresa televisiva de Carlos III

Las celebraciones por la coronación de Carlos III continúan en el Reino Unido, donde este lunes se ha declarado festivo. Después de la simbólica ceremonia en la Abadía de Westminster, en la que tanto el monarca como su esposa fueron coronados oficialmente, este domingo, diferentes partes del país acogían almuerzos en los que se ha servido la quiche de la coronación entre otras cosas. Sin embargo, no ha sido hasta la tarde-noche, cuando el Castillo de Windsor se ha vestido de gala para un multitudinario concierto en el que han actuado rostros tan conocidos como Lionel Richie, Katy Perry, Andrea Bocelli o Take That, entre otros muchos.

Una entrañable velada en la que hemos podido ver de nuevo a los representantes más destacados de la Familia Real y de la familia Windsor, con la significativa ausencia del príncipe Enrique que, una vez terminada la ceremonia de coronación en Westminster, voló apresuradamente a Los Ángeles para celebrar el cumpleaños de su hijo mayor, el príncipe Archie.

Más allá de que los Reyes han sido los grandes homenajeados de la jornada, como era de esperar, los príncipes de Gales y sus hijos han acaparado parte de la atención. El pequeño Luis, que se convirtió en protagonista del balcón de Buckingham por su simpatía y desparpajo, no ha estado presente en el concierto debido a su corta edad, pero sus hermanos mayores, los príncipes Jorge y Carlota han derrochado espontaneidad. Los dos hermanos no han dejado de reír, cantar y bailar, ante la atenta mirada de una princesa de Gales que ha apostado para esta cita por un favorecedor traje de chaqueta en color rojo y un espectacular conjunto de collar y pendientes de la firma Van Cleef & Arpels.

El príncipe Guillermo no ha dudado en subirse al escenario, desde donde ha recordado a la Reina Isabel y le ha dedicado unas emotivas palabras a su padre, del que ha dicho que se siente muy orgulloso. Unas palabras que, como era de esperar, han emocionado al monarca, que ya durante la coronación agradeció a su hijo mayor su apoyo y su cariño, en un momento agridulce para él. No hay que olvidar que, a pesar de que Carlos está viviendo una de las etapas más importantes de su vida, la polémica por su hijo menor, el príncipe Enrique, está muy presente.

The Prince of Wales pays tribute to His Majesty The King at the #CoronationConcert. pic.twitter.com/7GNcJ0YfnJ — The Royal Family (@RoyalFamily) May 7, 2023

No ha faltado al concierto el duque de York, no como miembro de la Familia Real, sino como hermano del Rey. A pesar de los escándalos del pasado y, consciente de que no puede volver a la vida institucional, el príncipe Andrés todavía cuenta con el cariño de su hermano mayor. De la misma manera, se ha visto en las gradas a Sarah Ferguson, una de las grandes ausentes en la ceremonia de coronación.

Más allá del concierto en sí, uno de los grandes momentos de la jornada ha sido la intervención telemática del rey Carlos y su esposa en el programa American Idol. Lionel Richie y Katy Perry han hecho una breve conexión con el espacio desde Windsor y los Reyes se han colado en la escena, haciendo gala de su gran sentido del humor. Un detalle que recuerda a la Reina Isabel y su capacidad para sorprender de la manera más inesperada.