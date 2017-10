Cumple 12 años y es el futuro de la Monarquía Española, pero apenas se la conoce. Leonor es la “heredera invisible” dentro y fuera de nuestras fronteras. Dado que en España sus apariciones públicas están muy controladas por el deseo de sus padres de que disfrute de una infancia “normal”, en Europa son pocos los que tienen constancia de su papel, un papel muy diferente al del resto de sus coetáneas como Elisabeth de Bélgica o Estelle de Suecia.

Si bien en algunos países como Francia y Alemania, en los que el interés por la realeza es casi una tradición, Leonor es un personaje que acapara atención en sus escasas apariciones, hay otros en los que genera nula expectación. El caso más llamativo es el de los países escandinavos: “Para nosotros no existe. En general, las revistas no están muy interesadas en los temas relacionados con Leonor, así que no tenemos una opinión positiva o negativa sobre ella”, confirma a LOOK el CEO de la agencia de prensa Mega, Tom Tramborg.

Pero no se trata de un caso aislado. En Reino Unido es también una total desconocida. Como afirma la experta en Casas Reales del tabloide Daily Mirror, Victoria Murphy, “se conoce poco a la Princesa en Inglaterra”. “Probablemente porque sus padres quieran que disfrute de una infancia lo más alejada posible del ojo mediático y porque no hay especial interés en los temas que no sean principalmente británicos”, apunta.

Laura Dekkers, especialista en realeza del digital Royal Central, mantiene que hay una razón para que Leonor sea desconocida: “La Princesa aún no ha participado en muchos actos oficiales porque es pequeña todavía, pero espero que ahora esto cambie. Creo que el motivo fundamental por el que no genera mucha expectación es este, pero pese a todo, parece que se siente cómoda en su papel y actúa de manera espontánea y educada con aquellos a quienes conoce”.

“Leonor podría ser el arma secreta de la Monarquía”

Sin embargo, la periodista asegura que la Princesa tiene un prometedor futuro por delante: “Leonor podría ser el arma secreta de la Monarquía de cara al futuro para impulsar su popularidad después de los últimos escándalos. A la gente le encanta ver a las nuevas generaciones y mucho más cuando tienen un rostro tan amable y bonito como el de Leonor y su hermana Sofía”.

Leonor mantiene un perfil bastante más bajo que el resto de sus homólogas de la futura “Europa de las reinas”, algunas de las cuales, como Elisabeth de Bélgica ya tenían agenda oficial antes de cumplir los 10 años. Sin embargo, Rick Evers, fotógrafo y periodista holandés especializado en temas de realeza, es de los pocos que discrepa en cuanto a la visibilidad de Leonor respecto a sus homólogas. “Creo que aquí no nos interesamos mucho por la princesa Leonor, al menos el público general. Sin embargo, quienes nos dedicamos a Casas Reales sabemos perfectamente quién es y cómo la educan los Reyes. Desde mi punto de vista, los reyes de Holanda y los de Bélgica son mucho más estrictos con las princesas Amalia y Elisabeth en cuanto a sus apariciones públicas, si no tenemos en cuenta que la heredera belga tiene actividades propias. Creo que Felipe y Letizia dejan que se vea más a las niñas y hacen que así se acostumbren al futuro que les espera”.