Las esperadas primeras fotografías de Kate Middleton junto al príncipe Guillermo, tras su cirugía abdominal

Kate Middleton ha reaparecido por primera vez tras la polémica causada por la fotografía que subió el pasado domingo, con motivo del Día de la Madre. Desde que se sometió a una cirugía abdominal, la nuera de Carlos III ha permanecido alejada de sus compromisos oficiales. A pesar de no haber hecho ninguna aparición pública desde entonces, a última hora del este lunes, el diario The Sun ha compartido un breve vídeo en el que se le puede ver tras su intervención.

En este, se puede observar a Kate y Guillermo saliendo de un establecimiento con bolsas en la mano. La grabación, también difundida por el portal TMZ, muestra a la princesa vistiendo ropa deportiva: una sudadera y leggings negros, con el pelo suelto. Mientras camina sonriente y relajada, ágil y a buen paso por el aparcamiento, está acompañada del heredero al trono, quien lleva una cazadora negra y cubre su cabeza con una visera.

La primera fotografía de Kate Middleton junto al príncipe Guillermo. / Cortesía de ‘The Sun’ y ‘TMZ’

Durante el fin de semana, Kate y Guillermo decidieron realizar una salida a un comercio local en Windsor, específicamente al Windsor Farm Shop, ubicado cerca de su residencia, Adelaide Cottage. Aprovechando esta ocasión, la pareja disfrutó de una breve salida coincidiendo con el fin de semana en el que se celebra San Patricio.

EXCLUSIVE: Princess Kate seen on video for first time since surgery – and she’s looking great! Watch it here: https://t.co/zJALDJ05BV https://t.co/zJALDJ05BV — The Sun (@TheSun) March 18, 2024

Este vídeo ha sido publicado en un momento crucial para la Casa Real, ya que circulan rumores que sugieren que la familia está próxima a resolver las incertidumbres de las últimas semanas con un comunicado de prensa importante que podrían estar «a punto de difundir» en la BBC. Aún no se sabe si este comunicado se enfocará en el estado de salud del rey, quien se encuentra apartado de su agenda oficial debido al tratamiento de un cáncer, o si tratará sobre Middleton.

Kate Middleton junto al príncipe Guillermo. / Cortesía de ‘The Sun’

«Después de todas las especulaciones que habían circulado, me quedé atónito al verlos allí. Kate estaba de compras con Guillermo y se veía feliz y bien. Los niños no estaban con ellos, pero es una buena señal de que estaba lo suficientemente sana como para ir de compras», ha contado un testigo al diario The Sun.

El regreso de Kate Middleton a sus compromisos oficiales

Por el momento, el Palacio de Kensington no ha confirmado cuándo se espera que la princesa de Gales regrese a sus compromisos oficiales. Aunque desde que se anunció que Kate Middleton se sometió a una cirugía abdominal, se ha enfatizado que su recuperación llevaría varias semanas. Por lo tanto, su vuelta a la agenda oficial no sería hasta después de la Pascua.

Kate Middleton en una imagen de archivo. / Gtres

Esto implica que, al menos, no se la verá en público de manera oficial hasta después del 17 de abril, cuando sus hijos retomen las clases tras las vacaciones. Sin embargo, aún no hay una fecha concreta para su reaparición. Además, hace algunos días, la British Army confirmó su presencia en uno de los actos relacionados con el Trooping the Colour, pero finalmente su nombre fue retirado, a la espera de que el Palacio de Kensington proporcione los detalles concretos sobre su regreso a la actividad.

*Noticia en elaboración