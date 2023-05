Apenas unas horas después de la impresionante reaparición de Meghan Markle en una entrega de premios en Nueva York, los duques de Sussex vuelven a estar en el centro de la polémica. La pareja, en compañía de la madre de la ex actriz, Doria Ragland, acudía este pasado 16 de mayo al Ziegfeld Ballroom, ubicado en la calle 54 oeste, a pocas manzanas al sur de Central Park, donde se celebraba una gala en la que la nuera de Carlos de Inglaterra era premiada con el reconocimiento Woman of Vision de la Ms. Foundation For Women. Un galardón que la Duquesa ha recibido de manos de la activista Gloria Steinmen, a la que Markle ha reconocido admirar.

Durante la velada, la duquesa de Sussex se ha mostrado radiante y feliz, vestida con un impresionante diseño personalizado de Johanna Ortiz en dorado, que muchos han comparado con uno de los looks más espectaculares de su cuñada, la princesa de Gales. Meghan Markle ha apostado por un total look en esta gama cromática y, como era de esperar, han sido muchos los titulares que ha acaparado esta reaparición de la Duquesa, apenas diez días después de la coronación de su suegro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Meghan (fan page) (@_duchess_of_sussex)

Una noche cargada de emociones que, sin embargo, no ha terminado de la manera que los Duques habrían esperado, sino de una forma ‘catastrófica’, tal como un portavoz de la pareja ha asegurado. Según ha trascendido, los duques de Sussex y la madre de la ex actriz se han visto envueltos en una dramática persecución por las calles de la ciudad de Nueva York, que podría haber tenido un resultado trágico, como ocurrió con la madre del príncipe Enrique, Diana de Gales, que falleció en el verano del 1997 en un accidente de coche en París cuando intentaba evitar a los fotógrafos.

Tal como ha informado un portavoz del matrimonio, que está a punto de celebrar su quinto aniversario de boda, los Duques vivieron momentos de absoluta tensión al verse perseguidos por los paparazzi. «Anoche, el duque y la duquesa de Sussex y la señora Ragland se vieron envueltos en una persecución automovilística casi catastrófica a manos de un grupo de paparazis muy agresivos. Una persecución incesante, que duró más de dos horas, tuvo como resultado múltiples colisiones cercanas que involucraron a otros conductores en la carretera, a peatones y a dos oficiales del departamento de policía de Nueva York», reza el comunicado, en el que se explica que en la persecución participaron más de diez fotógrafos.

Last night, the Duke and Duchess of Sussex and Doria Ragland were involved in a terrifying paparazzi car chase involving six blacked out vehicles in a chase that could have been fatal. A spokesperson for the couple confirms: pic.twitter.com/kSJssz9RNs — Omid Scobie (@scobie) May 17, 2023

Sin embargo, a pesar de la contundencia del comunicado del príncipe Enrique y Meghan Markle, lo cierto es que en su versión de los hechos hay algunas contradicciones que ponen en entredicho la historia que la pareja está defendiendo. Por un lado, poco después de conocerse el suceso, el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York emitió un comunicado en el que restaba gravedad al asunto y confirmaba que, si bien es cierto que había varios fotógrafos persiguiendo a la pareja, las autoridades ayudaron al equipo privado de seguridad de los Sussex a llegar a su destino sin problemas. Es más, no ha habido detenidos, ni se tiene constancia de daños o colisiones, lo que contrasta con la versión de la pareja, incluso con la inicial del alcalde de la ciudad, que dijo haber sido informado de que había habido dos o cuatro agentes heridos en una persecución calificada de temeraria. Es más, el propio alcalde, sin quitar credibilidad al hijo y a la nuera de Carlos de Inglaterra, dijo que una persecución de dos horas en el centro de Nueva York es difícil de creer y que, además, consideraba que todo el mundo era plenamente consciente de lo que le ocurrió a su madre.

Statement from NYPD: “On Wednesday evening, May 16, the NYPD assisted the private security team protecting the Duke and Duchess of Sussex. There were numerous photographers that made their transport challenging. The Duke and Duchess of Sussex arrived at their destination and… — Omid Scobie (@scobie) May 17, 2023

No obstante, más allá del comunicado de la Policía, hay más indicios que ponen en jaque la versión de los Sussex, a los que se está sentenciando en las redes sociales. Por un lado, tal como explicó el alcalde, los límites de velocidad y el tráfico de Nueva York en esas horas hacen poco probable que se produzca un incidente de estas características. De hecho, en las imágenes que han trascendido se ve a los Sussex y a la madre de Meghan Markle en la parte de atrás de un taxi, con el rostro serio -y, por cierto, sin cinturón-, pero nada hace pensar en que fueran a una elevada velocidad. La propia Policía ha reconocido que la situación podía ser incómoda para ellos, pero de ahí a que existiera un riesgo real….

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Meghan (fan page) (@_duchess_of_sussex)

A esto hay que añadir el revelador testimonio del taxista que fue el encargado de llevar a la pareja. Suckham Singh, nombre del conductor, ha explicado a la BBC que un guardia del equipo de Enrique y Meghan le paró para que la pareja y la suegra del Príncipe se subieran al taxi. El conductor ha contado todos los detalles del trayecto. Según ha dicho, quedaron bloqueados por un camión de la basura y fue entonces cuando llegaron los fotógrafos. En ese momento, el matrimonio pidió que les llevara a comisaría. «Parecían nerviosos, creo que les habían estado persiguiendo todo el día o algo así, pero el guardia de seguridad estaba en ello», ha dicho. Sin embargo, descarta que se viviera una situación peligrosa o que hubiera una persecución como tal. «No creo que eso sea cierto, creo que todo es exagerado». De hecho, el conductor asegura que no se sintió en peligro en ningún momento. No obstante, no hay que olvidar los antecedentes de la pareja con los medios, el temor que Enrique siempre ha expresado a que pueda ocurrir algo similar a lo que le pasó a su madre y que, desde que abandonaron ‘La Firma’, han perdido todo el derecho a tener seguridad oficial. Quizás motivos suficientes para que se sientan amenazados ante la presencia de cualquier fotógrafo o, como aseguran varios usuarios en redes sociales, una desesperada manera de intentar mantenerse en el foco de atención cuando ya han perdido todo el interés para una parte de la población.