El príncipe Enrique, objeto de burlas con un libro que parodia su biografía

Dos meses después de que saliera al mercado, el libro biográfico del duque de Sussex aún sigue generando titulares, en esta ocasión, en clave de parodia. Tal como se ha podido saber, el texto, que lleva el nombre de Spare, ha sido objeto de una peculiar parodia, bajo el título de Spare Us!, que puede interpretarse como ‘Sálvanos’.

Un texto que es una clara burla a las memorias del príncipe Enrique en el que se hace una intensa crítica a la actitud del duque de Sussex de los últimos tiempos, ya que no ha tenido reparos en revelar detalles íntimos sobre su vida, así como conversaciones privadas con miembros de su familia, mientras pretende, teóricamente, continuar con su vida lejos de los focos.

Esta nueva ‘versión’ de Spare ha sido escrita por el autor Bruno Vicent, conocido por otras parodias como las de la escritora Enid Blyton. Publicado por la editorial Little Brown, está previsto que el texto salga a la venta coincidiendo con el Día de los Inocentes, a comienzos del mes de abril, con un precio de 10 libras. Una fecha de lo más significativa, sin duda.

En un comunicado de prensa distribuido por la editorial se ofrecen algunas de las claves del proyecto: «Nació en una dinastía antigua y poderosa y, sin pretenderlo, se convirtió en uno de los hombres más famosos del planeta. Su vida fue un aluvión constante de intrusión y manipulación de la prensa. Hasta que, finalmente, exigió que todo parara. Para obtener la privacidad que tanto deseaba, ha escrito un libro sobre y todo lo que ocurre detrás de las paredes de palacio. Peleas a gritos, puñetazos, traiciones, lágrimas … ahora por fin a la vista de todos. Un manifiesto público en busca de la privacidad. Esta es su historia», reza el texto, en cuya portada, que guarda muchas similitudes con la de Spare, aparece un retrato de primer plano del príncipe Enrique, eso sí, con una ‘x’ sobre la boca, para que no diga nada inapropiado.

No es la primera vez que las últimas acciones del duque de Sussex son objeto de parodia. Hace algunas semanas, la popular serie de animación South Park lanzó un episodio en el que contaba la historia de un príncipe canadiense y su esposa, que estaban desesperados por conseguir privacidad. Un episodio que, aunque no hacía referencia directa a los Sussex, guardaba muchas similitudes con su historia. Según trascendió entonces, Meghan Markle se sintió especialmente molesta con esto.

Sin duda, no es un buen momento para el príncipe Enrique y su esposa, Meghan Markle. A pocas semanas de la Coronación, todavía no se ha confirmado la asistencia de la pareja a este importante acto, aunque sí que ha trascendido que han hecho una serie de llamativas exigencias al monarca para poder acudir a la cita. Condiciones que pasan por no tener un papel demasiado residual y por garantizar la presencia de sus hijos, que ya llevan el título de príncipes.