Doña Letizia se ha convertido este martes en una especie de hija pródiga que vuelve a un importante lugar. Su caso es el de la alumna que regresa a la facultad, 26 años después de finalizar sus estudios en comunicación y siendo Reina de España. No es baladí.

El edificio de la Universidad Complutense donde la asturiana se licenció en Periodismo ha acogido su regreso, con motivo de la celebración del 50 aniversario de la apertura de este centro docente. Una cita que ha tenido cabida dentro de la efeméride por cumplirse medio siglo desde la publicación en el BOE del decreto por el que se regulaban los estudios de Ciencias de la Información, origen de la facultad, que se levantó en octubre de 1971.

Ha sido inevitable que a Letizia le embriagase una profunda emoción a medida que recorría los pasillos, saludaba a caras conocidas y veía a alumnos que -como ella- buscan convertirse en profesionales de los medios de comunicación. Un sentimentalismo que se ha hecho palpable en el breve discurso que ha pronunciado ante la facultad. La consorte de Felipe VI ha reconocido en primer lugar que «venir cada día durante cinco años a esta facultad deja huella». Seguidamente, ha rememorado un momento imborrable para ella: «Me acuerdo de lo que sentí cuando recibí la carta que decía que éramos admitidos como estudiantes de la facultad».

Letizia cuenta que en la Universidad aprendió un sinfín de cosas, algunas de ellas inimaginables cuando arrancó su aventura universitaria: «Les confieso que aquí me enseñaron muchísimas cosas, entre otras, a usar el tipómetro. Sí, sí, a contar cíceros. Aprendí mucho más, desde luego. En las aulas y fuera de ellas, ¡qué les voy a contar de la cafetería de esta facultad», ha dicho.

Uno de los mejores momentos del discurso ha sido al recordar una anécdota con un profesor que en cuarto o quinto de carrera perdió la paciencia con ella hasta levantarle la voz: «Tuve grandes profesores y compañeros estupendos. Uno de aquellos catedráticos me dijo una vez: ‘Ortiz, yo no sé lo que va a ser de su vida, pero a pesada, se refería a las preguntas, a la curiosidad, ahí no tiene rival’. La curiosidad, es algo que no se quita». Doña Letizia también ha agradecido a antiguos compañeros suyos de aulas que en la actualidad son grandes periodistas. En ese grupo están nombres como Pepa Bueno, Fernando León de Aranoa, José Antonio Llorente, Mónica Moro, Fernando Rodríguez, Vicente Vallés y Álex Grijelmo.

La mujer de Felipe ha finalizado su discurso con un cierre que dejaba claro que sigue manteniendo sus habilidades comunicativas: «Gracias, rector, decano, por reunirnos aquí, por recordarnos lo que vivimos y lo que aprendimos en nuestra facultad y por invitarnos a pensar que 50 años es una bonita cifra para seguir intentando hacer las cosas bien. Donde a cada uno le corresponda». Periodista hasta el último día.