Doña Letizia, la primera reina que llega al ‘Metaverso’

Cada vez estamos más acostumbrados a escuchar hablar del Metaverso pero ahora, por primera vez, se va a llevar a cabo la presentación de un libro en este entorno y además, la temática va a estar relacionada con la Reina Letizia. Se trata del libro Letizia, una mujer real, de la periodista y escritora Carmen Duerto. Este lunes, a las 19:00 de la tarde, la torre Vicox va a acoger la presentación del texto centrado en la figura de la esposa de doña Letizia, a la que se podrá acceder desde cualquier lugar del mundo a través de una dirección web. Solo es necesario un ordenador y conexión a Internet.

La presentación de Letizia, una mujer real en el metaverso Decentraland ha sido posible gracias a la colaboración de HarperCollins Ibérica y Metasistant. Además, tras la celebración del evento, los asistentes podrán solicitar un Poap, es decir, un certificado digital en formato de NFT. Se trata de la primera celebración de un evento de estas características en el Metaverso.

Publicado hace algunas semanas, coincidiendo con el cincuenta cumpleaños de la esposa de Felipe VI, en declaraciones a este digital, la autora explico que, tras casi dos décadas dentro de la Familia Real, doña Letizia no es ya una gran desconocida, aunque reconoció que ha perdido la capacidad de comunicación verbal, para dar explicaciones en primera persona. Carmen considera que uno de los grandes logros de doña Letizia ha sido conseguir acercar el mundo real al rígido y protocolario entorno de la institución que, por su configuración, tiene un acceso bastante limitado al día a día de la sociedad: “Letizia es consciente de la realidad del mundo y eso lo lleva a la persona con la que se casa, que es el jefe del Estado. Le traslada ese mundo real, lo cual es muy positivo, muy interesante”, declaró la escritora en conversación con Look.

La periodista no dudó en hacer una interesante comparativa entre la Reina Letizia y su suegra, la Reina Sofía: “La Reina Sofía es de condición reina, ha sido educada así, es algo que hay que estar dentro para entenderlo. Letizia no es así, cuando nace no es reina, sino que se encuentra en el extremo casi opuesto. Ella lo ha tomado como un trabajo y se ha buscado actividades para ser útil a la institución”, recalcó.

La propia Carmen Duerto nos adelantó el pasado mes de septiembre que su intención era presentar el libro en el Metaverso, una idea que ahora por fin se va a convertir en realidad: “Quiero presentar el libro en el Metaverso. Una Reina tan atípica, tan de la generación de la comunicación tiene que estar ahí. Este libro levanta pasiones en todos los sitios. Es una mujer de su tiempo”, dijo en su entrevista con este portal.