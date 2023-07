Camille Gottlieb ha cumplido 25 años y lo ha celebrado con una divertida fiesta a la que no han faltado sus seres queridos. A pesar de que la princesa Estefanía acaba de sufrir un fuerte varapalo a consecuencia de la muerte de su querido elefante, Baby -que falleció el pasado juves-, su hija menor ha festejado su cumpleaños el fin de semana con una reunión de amigos de la que hemos podido tener constancia gracias a las redes sociales. Una celebración a la que no se sabe si ha acudido la Princesa, a la que la muerte del elefante ha afectado mucho, ya que se estaba muy pendiente de él.

La divertida fiesta de la hija de Estefanía de Mónaco. / Redes sociales

Ha sido su hermana, Pauline Ducruet, la que ha compartido a tavés de su perfil público algunos detalles de cómo ha sido esta especial fiesta. La hija de Daniel Ducruet está de vuelta en Mónaco tras pasar unos días en Menorca y no ha querido faltar a la fiesta de cumpleaños de su hermana pequeña, con la que mantiene una relación muy especial. A través de los stories de su perfil público, Pauline Ducruet ha publicado una serie de vídeos y de imágenes sobre cómo ha sido la celebración de su hermana, que, por cierto, ha aprovechado los días posteriores a su cumpleaños para hacer una escapada con amigos a Portugal. En las instantáneas se ve a Camille, vestida con un pantalón corto y una escotada blusa a punto de soplar las velas de una gran tarta, así como una tarjeta en la que se celebra ‘La Dolce Vita’ de la sobrina de Alberto de Mónaco.

La divertida fiesta de la hija de Estefanía de Mónaco. / Redes sociales

La hija menor de la princesa Estefanía de Mónaco, fruto de su relación con el escolta Jean-Raymond Gottlieb, es la única de los sobrinos del príncipe Alberto de Mónaco que no forma parte de la línea de sucesión al Principado, dado que sus padres nunca contrajeron matrimonio. Algo que, por cierto, comparte con el hijo mayor de Carlota Casiraghi. Sin embargo, Camille Gottlieb es una de las nietas de Grace Kelly que más se parece a la actriz, sobre todo, a raíz de la profunda transformación física que ha experimentado en los últimos años.

Camille Gottlieb con su madre y sus hermanos. / Gtres

Muy unida a su madre, ella misma se pronunció sobre este parecido recientemente en unas declaraciones, en las que aseguraba que, en realidad, no consideraba que se pareciera tanto a su abuela, a la que nunca conoció. Es más, dijo que creía que guardaba un mayor parecido con su propia madre -con la que comparte rasgos de carácter e intereses- y que su abuela era mucho más discreta.»Yo nunca llegué a conocerla, así que en realidad no puedo decir cuánto podría parecerme a ella. Por lo que sé, mi abuela era una mujer con mucha clase, pero mucho más reservada y discreta que yo, que suelo expresar mis emociones de manera directa», aseguró en una entrevista. No obstante, para muchos, ella es, sin lugar a dudas, la que más se parece a la Princesa, al menos físicamente.