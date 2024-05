La Reina Letizia presidió, este martes, la 46ª edición de los Premios SM de Literatura Infantil y Juvenil El Barco de Vapor y Gran Angular en la Real Casa de Correos de Madrid. Allí, la esposa del Rey Felipe VI pronunció un discurso que, en las últimas horas, está siendo muy sonado en las redes sociales además de por su mensaje en sí mismo y su perfecta locución y control del tempo, por la anécdota que contó sobre una de las nietas del escritor Luis Mateo Díaz, que él mismo le habría contado a la Reina Letizia durante la pasada entrega del Premios Cervantes y el almuerzo ofrecido por los Reyes en el Palacio Real al galardonado y a los escritores, libreros, editores, y otros representantes de mundo de las letras allí presentes.

Según contó la Reina Letizia, el escritor leonés le trasladó su asombro por ver «cómo sus nietos» -tiene dos-, «se pasaban las horas con el dedo navegando por las redes viendo, según él vídeos sin sentido». Después, hablando con su nieta, Mónica, «que está en segundo de Bachillerato, me decía: ‘Es verdad, paso muchísimo tiempo’ haciendo scroll infinito por vídeos random», explicó la Reina que, ante la risa del público, justificó: «El lenguaje, ella tiene 18 años». «El abuelo me miraba y me decía: ‘A veces pienso que la batalla está perdida, pero reconozco que cuando Mónica aparta el móvil un momento coge un libro y lee, le cambia la mirada y su brillo, y verdaderamente veo lo especial y lo que significa ese gesto simple y benéfico de leer’», prosiguió Letizia.

La Reina Letizia, en un acto oficial en Madrid. (Foto: Gtres)

Unas palabras con las que «me quedo en este día en el que un grupo de adultos celebra la lectura para niños y para jóvenes. Por fortuna, la literatura infantil y juvenil en nuestro país, pese a todo, goza de vigor y de salud», concluyó Letizia.

Fue alrededor de las 19:00 horas de la tarde, sea como fuere, cuando doña Letizia llegó a la Casa de Correos de Madrid para presidir el acto, al que también acudió Isabel Díaz Ayuso en calidad de Presidenta de la Comunidad de Madrid. Para la ocasión, Doña Letizia escogió su traje blanco favorito, compuesto por un pantalón de tiro alto y chaqueta larga, con bolsillos exteriores, que combinó con un top lencero también blanco y unas zapatillas muy ligeras de Vivobarefoot. Se trata del modelo Geo Court III, realizado en cuero obtenido de forma consciente, y están a la venta por 175 euros. Como complementos, Doña Letizia estrenó unos pendientes de rombos que se intercalan entre sí, y el anillo de Coreterno que ya le vimos en la jura de la Constitución el día en el que su hija, la princesa Leonor, cumplió los 18 años, y también en la cena de gala en Dinamarca con motivo de la visita de Don Felipe y Doña Letizia al país.

La Reina Letizia, en un acto oficial en Madrid. (Foto: Gtres)

Fue el pasado lunes cuando la Reina sorprendió por primera vez con calzado deportivo, necesariamente amplio y cómodo, para paliar los efectos de la leve lesión, diagnosticada como «fractura en la falange proximal del dedo central del pie derecho». Esta ha llevado a Doña Letizia a practicar una sindactilia terapéutica, es decir, a realizar la sujeción de dos dedos contiguos para favorecer la inmovilización. La lesión se produjo hace varios días en accidente doméstico, por un golpe contra una mesa.