La Familia Real de Dinamarca atraviesa uno de sus momentos más complicados. Hace apenas unos días, la Casa Real emitía un comunicado en el que la soberana anunciaba su intención de retirar los títulos de príncipes y princesas a sus nietos por parte del príncipe Joaquín, su hijo menor. Una decisión que, tal como quedaba patente en el texto, se hará efectiva a partir del mes de enero del próximo año y que, además, responde al deseo de la monarca de que sus nietos tengan una mayor libertad, al no tener que estar sujetos a las obligaciones que entraña la Corona. Unas responsabilidades que, en el futuro, solo corresponderán a los hijos del príncipe Federico y, en especial, al mayor de ellos, el príncipe Christian, que es el que recibirá una asignación oficial y que ahora cumple diecisiete años.

La decisión de la Reina ha pillado por sorpresa a muchos, incluido a su propio hijo, que no dudaba en mostrar su descontento. “Toda mi familia y yo, por supuesto, estamos muy tristes. Estamos, como también han dicho mis padres, conmocionados por esta decisión y por lo rápido que se ha tomado. Estoy muy confundido sobre por qué tiene que suceder así”, declaraba el príncipe Joaquín a una periodista. De hecho, debido a la polémica que ha generado, la propia Reina Margarita emitía un comunicado en el que, a pesar de que mantenía su decisión, declaraba que quizás no había tenido en cuenta los sentimientos personales de su hijo y su familia: “Como madre y abuela he subestimado lo mucho que mi hijo menor y su familia se sienten afectados y lo lamento. Que nadie dude de que mis hijos y mis nietos son mi gran alegría y mi orgullo. Espero que nosotros, como familia podamos encontrar la paz en nuestro propio camino superando esta situación”, declaraba la monarca.

Días después de emitir este nuevo comunicado, la Reina y su hijo menor se reunían por sorpresa en el Castillo de Fredensborg, pero no han trascendido detalles de este encuentro que, según las especulaciones, podría haberse producido para calmar las aguas tras los últimos desencuentros. Una polémica en la que el heredero y su esposa han preferido no entrar. De hecho, la princesa Mary se ha limitado a decir que comprende que “el cambio puede ser extremadamente difícil y puede doler mucho. Creo que la mayoría de la gente lo ha comprobado, pero esto no quiere decir que la decisión no sea la correcta”, ha dicho la Princesa, que ha comentado que, llegado el momento, también estarán sobre la mesa los títulos de sus propios hijos. Unas palabras con las que la esposa de Federico de Dinamarca ha dejado claro que se trata de una decisión que responde a la supervivencia de la Corona y que es algo que seguirá aplicándose.

Llegado el momento, por tanto, corresponderá primero al futuro rey, el ahora príncipe Federico, privar de títulos a parte de sus hijos y, más adelante, al que hoy es el segundo en la línea de sucesión, el príncipe Christian. Un joven que está llamado a reinar en una Europa en la que la mayoría de titulares de monarquías serán mujeres y que, según varios expertos, es el ojito derecho de su abuela, la Reina Margarita. Pese a todo, la última decisión de la monarca le ha puesto en una tesitura mucho más que complicada.