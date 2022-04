La imagen inédita de Diana de Gales que revela un curioso vínculo con sus nietos

Desde hace varios años, la etiqueta TBT se ha convertido en una de las que más se utilizan en las redes sociales. Un hashtag que hace referencia a la idea de recordar momentos del pasado, como su propio nombre indica Throwback Thursdays. Aunque son muchos los usuarios que recurren a ella de manera explícita, otros aprovechan para rememorar anécdotas o detalles del pasado sin etiquetarlos. Este ha sido el caso del hermano de Diana de Gales, el conde Spencer, que ha revelado a través de su perfil una curiosa historia familiar.

El tío de los príncipes Harry y Guillermo suele ser bastante activo en las redes sociales, donde publica habitualmente detalles de su rutina pero, sobre todo, imágenes de la residencia en la que se crio la familia, Althorp House en diferentes momentos del día.

En esta ocasión, el Conde ha compartido con sus seguidores una imagen de lo que parecía un recorte de un periódico antiguo, con una fotografía familiar. Una imagen en la que aparece Diana de Gales jugando con un coche, y su hermano delante de ella haciéndole bromas y echando arena sobre el vehículo. Una instantánea que deja clara que la relación entre ambos siempre fue muy estrecha. De hecho, en el homenaje a Diana que tuvo lugar en el Palacio de Kensington no faltó el Conde.

» Una instantánea de la vida familiar en 1966 «, comentó el hermano de Diana, junto a una serie de hashtags como «#terribletwos», que hace referencia a lo traviesos que eran ambos hermanos. En la escena se puede ver perfectamente a los padres de Diana, Lord Althorp y la vizcondesa Althorp, así como a sus hermanas, Sarah, de 11 años, y Jane, de nueve.

Han sido muchos los seguidores de Spencer los que han comentado la publicación: » La mirada en el rostro de Diana no tiene precio. Dulce e indulgente, pero también ‘Oh Charles …’», ha comentado uno. » ¡Ella pidió un lavado de autos, no un lavado de suciedad! En serio, eso es un preciosa foto de familia», ha dicho otro, mientras que un tercero ha destacado lo mucho que la princesa Charlotte se parece a su abuela.

A pesar de que el Conde es muy activo en las redes, no es tan habitual que comparta detalles de su vida familiar. No obstante, con esta fotografía se aprecia además el vínculo de la Princesa con su nieto mayor, George, que es, según palabras de sus padres, un apasionado de los coches.

No ha sido esto lo último que ha compartido en los últimos días el hermano de Diana de Gales. En su cuenta de Twitter, Spencer ha revelado una curiosa anécdota familiar: «Hazaña de pesca de mi difunta tía abuela Margaret, de hace un siglo. #spencerfamily #salmonfishing», ha escrito junto a un recorte de periódico.

Fishing feat by my late great-aunt Margaret, from a century ago. #spencerfamily #salmonfishing pic.twitter.com/BispFM8VjD

— Charles Spencer (@cspencer1508) April 28, 2022