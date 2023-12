En cada una de sus apariciones públicas, la princesa Leonor acapara toda la atención. La hija mayor de los Reyes es la heredera al trono y, como es lógico, es ella la que concentra más interés dentro de la Familia Real, como en el pasado lo hacía su padre, Felipe VI. Sin embargo, junto a la princesa de Asturias siempre está, salvo excepciones, su hermana, la infanta Sofía. La hija menor de los Reyes tiene un papel secundario dentro de la institución, de hecho, a día de hoy, ni siquiera ha participado en ningún acto en solitario. No obstante, para muchos, Sofía es un auténtico icono de estilo y la verdadera it girl de la Familia Real, además de la que se parece más, al menos en estos aspectos, a su madre, la Reina Letizia. Te contamos por qué.

Las claves del estilo de la infanta Sofía

A diferencia de Leonor, Sofía no tiene la presión, ni el peso de la ‘Corona’. A sus 16 años, la infanta no solo no ha participado en ningún acto en solitario, sino que apenas ha tenido que hablar en público, algo que es una constante en la vida de Leonor. Esto, sin duda, puede hacer que se sienta más tranquila y relajada, con la sensación de que hay menos personas mirando lo que hace, aunque no sea así.

La infanta Sofía con un vestido alquilado. / Gtres

Aunque Sofía no tenga un papel tan relevante, está igual de preparada que su hermana y ha pasado por las mismas fases, no obstante, es cierto que en cuanto a estilo, sí que se aprecia en Leonor una mayor rigidez y looks más protocolarios. No solo ahora, sino también antes, cuando ambas empezaron a vestir de manera diferente. La infanta Sofía solía apostar más por las tendencias, mientras que Leonor se decantaba por looks más clásicos.

La infanta Sofía con la Reina Letizia en el Teatro Campoamor. / Gtres

Otro detalle a tener en cuenta es, por ejemplo, que la infanta apenas apuesta por los zapatos de tacón -es, de hecho, la más alta de la familia- y no recurre a joyas, hasta el punto de que ni siquiera se ha hecho los agujeros para los pendientes todavía y no parece tener intención de hacerlo.

Tras los pasos de la Reina Letizia

Siempre se ha dicho que la princesa Leonor y la infanta Sofía son una simbiosis perfecta de dos de las facetas estilísticas más pronunciadas de la Reina Letizia. En cierta manera es así. La princesa Leonor sigue la estela más protocolaria de su madre, con estilismos en clave lady y pocos riesgos, mientras que la infanta Sofía es la más trendy de la Familia Real. Prueba de ello, por ejemplo, es que en la jura de la Constitución de su hermana apostara por un vestido alquilado en una conocida plataforma, o que suela adaptar los modelos a su gusto -reduciendo escotes, acortando largos o con otros arreglos-. Asimismo, es habitual que en actos oficiales, doña Letizia y su hija menor apuesten por gamas cromáticas similares, por ejemplo, en Asturias, en la entrega de los Premios de la FPA, ambas de negro (Sofía de blanco y negro), o con patrones más atrevidos como el cut out que rara vez se ha visto en Leonor (aunque sí que lo ha llevado en al menos una ocasión).

La infanta Sofía en una imagen reciente con pestañas maarcadas. / Gtres

Más allá de esto, también en el ámbito beauty la huella de la Reina Letizia está muy presente en el estilo de su hija menor. Por ejemplo, en la fiesta que se celebró en El Pardo por la mayoría de edad de la princesa de Asturias, sorprendió mucho la mirada de la infanta Sofía, con unas larguísimas pestañas que recordaban a las de su madre, muy aficionada a recurrir a pestañas postizas.