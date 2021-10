Todo lo que se sabe de la gran boda que reunirá a (casi) todos los Grecia

La cuenta atrás para una de las bodas más esperadas del año ya ha comenzado. Este fin de semana se darán el ‘sí, quiero’ -una vez más- el príncipe Felipe de Grecia y Nina Flohr. Una boda por todo lo alto después de su ceremonia civil en St. Morizt hace casi un año y a la que se espera que asistan numerosas personalidades del Gotha.

Tal como se ha podido confirmar, el enlace tendrá lugar el sábado 23 de octubre y habrá hasta tres días de celebraciones, en los que estarán presentes varias casas reales. No faltarán, según apuntaba hace unos días la revista ¡Hola!, ni la Infanta Elena ni la Reina Sofía, que también se espera que esté presente este viernes en la ciudad de Oviedo, donde tendrá lugar una nueva edición de los Premios de la Fundación Princesa de Asturias, con algunas restricciones, pero ya de vuelta en el Teatro Campoamor. De quien no se sabe nada por ahora es de la Infanta Cristina, que sí estuvo presente en la boda civil de la pareja en compañía de su hija Irene.

Por el momento, no han trascendido muchos detalles sobre este esperado enlace, aunque sí se sabe que los invitados irán llegando a Atenas a partir del viernes. Esa misma noche se celebrará una fiesta en el lago Vouliagmeni, un lugar idílico a apenas 25 kilómetros de Atenas. A esta cita no está previsto que asista doña Sofía, tía del novio, ya que se encontrará previsiblemente en Oviedo junto a la familia real.

La gran celebración tendrá lugar el sábado 23. Esta jornada será especialmente emotiva para la madre de Felipe VI. Y es que la pareja se dará el ‘sí, quiero’ en la catedral de la Anunciación de Santa María de Atenas. Se trata del mismo escenario en el que la Reina Sofía y el Rey Juan Carlos celebraron su enlace en 1962 y dos años después acogió la celebración de la boda de los reyes Constantino y Ana María. La ceremonia será a primera hora de la tarde, en torno a las 17:00 horas y después se servirá el banquete nupcial.

No será este el colofón de las celebraciones, sino que, según apuntan algunos medios, el rey Constantino va a ofrecer un almuerzo comida a los miembros de las casas reales que asistan en el Club Náutico del Pireo. Todavía no se ha hecho pública la lista completa de invitados, pero se espera que asistan, además de todos los miembros de la familia real griega, representantes de la casa real danesa y de otras monarquías reinantes y no reinantes que mantienen estrechos vínculos con la griega.

Al margen de cuestiones relacionadas con los invitados, otra de las grandes dudas que habrá que esperar a resolver es el vestido de la novia o las joyas que lucirá en este día tan especial, aunque todo apunta a que pueda decantarse por un diseño de Chanel y a que la reina Ana María le preste alguna pieza del joyero real.

No será esta la última boda real de la familia real griega en los próximos tiempos, sino que está en el aire el enlace de la princesa Teodora y Matthew Kumar, del que todavía no se ha proporcionado información y que tuvo que ser pospuesto debido a la pandemia.