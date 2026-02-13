Se desvela quién prestó a Andrés el dinero para pagar a Virginia Giuffre y evitar un juicio

Con la desclasificación de miles de archivos relacionados con el caso del pederasta Jeffrey Epstein se han ido conociendo detalles de los que hasta ahora no se tenía constancia pública sobre su relación con algunas figuras destacadas del panorama internacional. Entre ellas, la princesa Mette-Marit de Noruega, pero también el ex príncipe Andrés, de quien han visto la luz nuevas fotografías que le han puesto en una situación aún más delicada.

La publicación de todos estos documentos ha precipitado la salida del hermano del rey Carlos III del Royal Lodge. Andrés tenía que abandonar la residencia por orden del monarca, pero a raíz de los nuevos datos se le instó a que lo hiciera antes. De hecho, todavía no está lista la casa en la que se va a instalar y por eso se ha tenido que quedar en otra de las propiedades del rey en la finca de Sandringham, para gran disgusto de los vecinos.

Sarah Ferguson en un acto con Andrés. (Foto: Gtres)

Además, a pesar de que los Windsor suelen guardar silencio sobre los escándalos que rodean a su familia, esta vez tanto los príncipes de Gales como otros miembros de la institución han hablado sobre la situación, posicionándose con las víctimas. Incluso el rey Carlos III ha mostrado públicamente su intención de colaborar con las autoridades en caso de que sea necesario.

El préstamo que recibió Andrés

A pesar de que el ex duque de York aparece en los documentos de Epstein y de que nadie duda de la relación que tenía con el pederasta, lo cierto es que Andrés nunca ha tenido que sentarse ante un juez por esto. El equipo legal del ex príncipe llegó a un acuerdo con Virginia Giuffre para evitar que se celebrara un juicio. La joven, que se suicidó el pasado año en Australia, demandó al hijo de la Reina Isabel en 2021 y aseguraba que Epstein la había obligado a mantener relaciones sexuales con él cuando era menor.

El príncipe Eduardo con Andrés en Norfolk. (Foto: Gtres)

El caso nunca llegó a juicio, por lo que el ex duque de York no pudo demostrar la inocencia que defendió en la fatídica entrevista con Emily Maitlis que precipitó su salida de la actividad de La Firma. Sin embargo, sí que se supo que tuvo que pagarle a Giuffre una cantidad de 12 millones de libras, de los que ahora se conoce el origen.

Tal como han confirmado medios británicos, para hacer frente a esta indemnización, Andrés recibió un préstamo. En un principio se dijo que hasta el rey Carlos III había contribuido, pero ahora se ha revelado que no fue así. El monarca se ha desmarcado de esta cuestión y ha dejado claro que él no aportó de sus fondos personales para ayudar a que su hermano pagara a Giuffre.

Andrés y el rey Carlos III en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Quienes sí lo hicieron fueron la Reina Isabel y el príncipe Felipe. Isabel II aportó siete millones mientras que el duque de Edimburgo le prestó tres millones más. Una fuente ha revelado a The Sun que tanto sus padres intentaron ayudar a Andrés a solucionar el problema, a pesar de que se quedó absolutamente desconsolada por el escándalo. El ex duque esperaba devolver el préstamo con la venta de su casa de Verbier, pero todavía no lo ha hecho.

La preocupación del rey

A pesar de que Carlos III le ha proporcionado un nuevo hogar a su hermano, el monarca ha sido muy claro sobre la separación entre la familia y la institución. Hasta el pasado año, le estaba proporcionando una asignación personal para ayudarle a sostener su coste de vida y el servicio de seguridad, pero ahora ha asegurado que está dispuesto a colaborar con las autoridades en caso de que sea necesario. De momento no se ha conformado si se va a abrir una investigación criminal contra Andrés, aunque es una posibilidad que no se descarta.