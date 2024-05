El pasado 19 de mayo, el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles emitió un comunicado tras la desaparición de Attilio Brillembourg, hermanastro de la princesa Tatiana de Grecia. En el texto, las autoridades informaban de los detalles del lugar y la hora en los que se había visto por última vez a Attilio, residente habitual de Nueva York, y pedían la colaboración ciudadana para localizarlo.

Diez días después, la ex mujer del príncipe Nicolás de Grecia ha roto su silencio y ha publicado en los stories de su perfil en las redes sociales un mensaje en el que da las gracias por los mensajes de apoyo y cariño que ha recibido a lo largo de estos días, y aprovecha para pedir ayuda para que se continúe con la búsqueda: «Hace diez días, mi hermano, nuestro hermano, desapareció», comienza el texto, que aparece sobre un fondo azul y con un corazón blanco al final. «Me gustaría expresar mi profunda gratitud por los mensajes de cariño y apoyo, así como a todas las personas que han estado trabajando de manera incansable para localizarle. Para nosotros, significa mucho, ya que continuamos buscándole», ha escrito la princesa.

El comunicado de la princesa Tatiana de Grecia. (Foto: Redes sociales)

Tatiana de Grecia ha pedido también que se siga con las investigaciones, ya que cualquier detalle o información podría ser de gran ayuda en estos momentos: «No importa lo pequeño que sea, puede marcar la diferencia», ha sentenciado la ex mujer del príncipe Nicolás, que ha comentado también que los mensajes que han recibido tanto ella, como su familia, han sido una fuente de fuerza para ellos.

Una desaparición misteriosa

Fue el pasado 19 de mayo cuando se tuvo noticia de la desaparición de Attilio Brillembourg y, a día de hoy, no se tienen noticias de su paradero, ni más datos. Se sabe que numerosos efectivos han estado trabajando de manera intensiva en la búsqueda de Attilio. De hecho, debido a los vínculos con la princesa Tatiana de Grecia, el caso ha generado una mayor expectación a pesar de que, en un primer momento, se publicó que Attilio no tenía una relación muy estrecha con la ex mujer de príncipe Nicolás de Grecia. La princesa se mantuvo en silencio al principio, aunque ahora no ha dudado en recurrir a las redes para pedir ayuda.

Tatiana de Grecia y su padrastro en su boda con el príncipe Nicolas de Grecia. (Foto: Gtres)

Confusión inicial

Aunque ahora se sabe con certeza que el desaparecido es el hermanastro de la princesa, al principio hubo un poco de confusión ya que, el marido de la madre de Tatiana de Grecia lleva el mismo nombre. La ex mujer del príncipe Nicolás tiene una relación muy estrecha con él, de hecho, fue quien la acompañó al altar en el día de su boda. Attilio Brillembourg se casó con la madre de Tatiana de Grecia cuando esta tenía apenas seis años y ha estado presente en muchos de los momentos importantes de su vida.