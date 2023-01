La Princesa Leonor lleva en Gales desde el pasado 4 de enero, en el prestigioso UWC Atalantic College, donde cursa el segundo año del Bachillerato Internacional que está realizando. Etapa estudiantil que llegará a su fin este mismo año para dar paso a una nueva formación y así continuar en su carrera a fondo para convertirse en un futuro en la Reina de España.

Además de estudiar y formarse, la Princesa de Asturias también tiene huecos para la diversión y el ocio. A través del perfil de Instagram del mencionado centro se ha podido saber cómo han celebrado los alumnos una conocida tradición galesa.

Mediante un delicioso postre, en honor a los enamorados, la heredera al trono y sus compañeros de pupitre han podido hacer un brake entre clase y clase para comer unas galletas dulces con forma de corazón.

Esta tradición se celebra cada 25 de enero, y es conocida como el Día de St. Dwynwen. Santa Dwynwen era una princesa galesa del siglo IV que tuvo muy mala suerte en el amor, por lo que se hizo monja. Cada día rezaba para que otras personas encontraran el amor, algo que parecía no llegarle a ella. En la actualidad, ella se ha convertido en la patrona galesa de los amantes.

Se puede decir que el Día de Santa Dwynwen es similar al Día de San Valentín ya que se centra en el amor. Las personas intercambian tarjetas y regalos además de pasar tiempo con sus seres queridos.

Cabe destacar que, esta tradición se remonta al siglo XVI, que es cuando la gente se regalaba cucharas de madera talladas a mano. Se cree que sus orígenes vienen de la historia marítima de Gales, cuando los propios marineros tallaban estos regalos ornamentados durante sus largos viajes por el mar. Todavía se pueden comprar estas «cucharas de amor» y se consideran regalos muy sentimentales.

El año decisión de la Princesa Leonor

El próximo otoño, cuando la Princesa ya haya finalizado sus estudios en Gales cogerá el testigo a su padre, el Rey Felipe VI y comenzará su formación militar que concluirá su paso por el buque escuela de la Armada Juan Sebastián de Elcano. Nueva etapa que afrontará como un nuevo reto estudiantil, pero también personal.

Además, será el 31 de octubre cuando la Princesa Leonor celebre una nueva vuelta al sol, pero no cualquiera, sino la más especial de todas hasta la fecha. La hija de los Reyes, Felipe y Letizia cumplirá la mayoría de edad, por lo que podría celebrarse una gran puesta de largo, aunque no hay datos al respecto. A estos últimos movimientos que hará la Princesa Leonor a lo largo de este año, se suma otro porque también tendrá que jurar la Constitución. No cabe la menor duda de que la Familia Real española vivirá un año intenso y lleno de emociones.