Los miembros de la Familia Real Británica están en una continua exposición al público. Por este motivo y gracias también al trabajo de los periodistas, creemos que lo sabemos prácticamente todo de ellos. Sin embargo, muchas veces hay cuestiones que escapan a nuestra curiosidad. Y es que ser miembro del clan Windsor implica una serie de normas y tradiciones que podrían resultarnos un tanto peculiares y que es muy probable que la mayoría de las personas desconozcan. Reglas, protocolos y costumbres no escritas que pasan de generación en generación y que en algunos casos trascienden al dominio público gracias a los medios o al personal al servicio de la realeza. Descubrimos algunas de las cosas que probablemente no sabías de la Familia Real Británica y que no dejarán de sorprenderte.

El cumpleaños de la Reina: La reina Isabel II celebra dos cumpleaños. La monarca nació el 21 de abril de 1926, y es en esa fecha cuando festeja de manera privada con sus seres queridos. Sin embargo, en el mes de junio, el segundo sábado en concreto, se celebra un gran evento que se conoce como el “Trooping the Colour”.

Protocolos básicos: cuando se interactúa con un miembro de la Familia Real, en especial con la Reina, hay que respetar un protocolo básico. Los hombres deben inclinar la cabeza al saludar, mientras que las mujeres hacen una reverencia. En la actualidad, un apretón de manos también es aceptable, pero al dirigirse a la Reina, la forma correcta siempre es ‘Su Majestad’ en primera instancia y luego ‘Señora’.

Una royal de récord: a sus 94 años, la reina Isabel II es la monarca británica que reinadesde hace más tiempo. No solo eso, también es la reina más longeva del mundo.

Sin contacto: se supone que los no miembros de la realeza no deben tocarlos, aunque con el tiempo, esta norma va relajándose. Los miembros de la realeza más jóvenes son mucho más abiertos al abrazar a figuras públicas, celebridades y miembros del público cuando los saludan.

Regalos: lo miembros de la familia real deben tener cuidado al aceptar obsequios ya que el protocolo real establece que deben rechazar cualquier obsequio cuando existan preocupaciones sobre la propiedad o los motivos del donante o el don en sí mismo. Además, todos los obsequios entregados a cualquier miembro de la Familia Real pertenecen a toda la monarquía, por lo que corresponde a la Reina decidir qué hacer con ellos.

Autógrafos prohibidos: no está permitido a los Windsor firmar autógrafos, y los selfies también están mal vistos, aunque este último punto se ha relajado ya bastante. El tema de los autógrafos tiene su lógica, ya que se pretende evitar que alguien falsifique la firma de un Royal.

Ropa llamativa: existe una razón por la cual la reina Isabel siempre usa ropa de colores brillantes. Esto es para que la gente pueda verla fácilmente entre la multitud.

Pasaporte, ¿para qué?: la Reina puede viajar sin pasaporte. Esto se debe a que los pasaportes británicos se emiten a nombre de Su Majestad la Reina, por lo que ella no necesita uno.

Permiso de conducción: la Reina no necesita una licencia para conducir y nunca se ha sometido a un examen de conducir. Como parte de sus privilegios, tampoco se requiere que tenga una matrícula en su vehículo para poder conducirlo.

Reserva de sangre: La reina Isabel siempre viaja con su propio suministro de sangre por si acaso ocurriera algo.

Marcando el ritmo: si la Reina deja de comer, todos los demás también deben hacerlo. El protocolo real establece que, ya sea un banquete estatal o un evento privado, todos en la mesa, deben seguir su ejemplo. y haz lo que ella hace.

Sus bebidas favoritas: no es ningún secreto que a la Reina le gusta disfrutar de un gin tonic diario, pero se ha revelado que regularmente disfruta de una copa de vino con el almuerzo y una copa de champán o un martini seco todas las noches.

Su gran renuncia: aunque ha pasado toda la vida criando a sus perros, en 2015 se reveló que dejó de hacerlo porque no podía soportar dejar a ninguna sus muertes. Hace poco ha muerto uno de los dos que le quedan.

Habilidades mecánicas: la reina Isabel trabajó como mecánica militar durante la Segunda Guerra Mundial. Hasta el día de hoy, sigue siendo la única mujer miembro de la Familia Real en unirse a las fuerzas armadas británicas y la única jefa de estado viva que sirvió en la Segunda Guerra Mundial.

Autorización real: los miembros de la Familia Real deben obtener el permiso de la Reina para casarse. Los primeros seis en la línea de sucesión deben solicitar el permiso de la Reina antes de poder casarse, y si ella lo veta, la boda no puede realizarse.

Idiomas: los miembros de la Familia Real hablan con fluidez al menos dos idiomas. La Reina habla francés, el príncipe Felipe habla francés y alemán, al igual que el príncipe Carlos y el príncipe Guillermo. Los más jóvenes, el príncipe George y la princesa Charlotte, actualmente están aprendiendo español.

La rutina de Carlos de Inglaterra: el príncipe Carlos no aprieta su propia pasta de dientes. El ex mayordomo de la princesa Diana reveló una serie de curiosidades sobre su día a día: « Su pijama está planchado, los cordones de sus zapatos están presionados con una plancha, el tapón de la bañera debe estar en una posición determinada y la temperatura del agua es tibia … y hace que sus ayuda de cámara aprieten una pulgada de pasta de dientes en su cepillo todas las mañanas”.

Cuestión de peso: Los invitados en Navidad deben pesarse antes y después del almuerzo de Navidad. La costumbre se remonta a principios de la década de 1900, cuando al rey Eduardo VII le preocupaba que la gente no comiera lo suficiente.