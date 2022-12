Cuenta atrás para la ‘prueba de fuego’ de Amalia de Holanda: Princesa ‘cautiva’

Este año que está a punto de terminar ha sido atípico para la princesa Amalia. La hija mayor de los Reyes de Holanda celebraba a finales de 2021 su mayoría de edad, un paso importante para ella, que en el futuro se convertirá en reina del país, tras los pasos de su padre. Tras pasar unos meses alejada del foco mediático y disfrutando de un año sabático, Amalia empezaba las clases en la universidad de Ámsterdam en el mes de septiembre.

Tal como confirmaban desde la Casa Real, la hija mayor de los Reyes Máxima y Guillermo estudia en la universidad Política, Psicología, Derecho y Económicas y en esta nueva etapa se mudó a un piso en la ciudad de Ámsterdam. Sin embargo, a pesar de que se trataba de un momento feliz para ella, se ha visto empañado por las amenazas por parte de un grupo de crimen organizado, que han obligado a la Princesa a interrumpir su formación universitaria normal y regresar al Palacio de Huis Ten Bosch, así como a limitar sus salidas.

Un cumpleaños diferente

Aunque por ahora no ha trascendido si la Familia Real tiene previsto algún tipo de celebración especial por el cumpleaños de la heredera, hace apenas unos días, la Casa Real revelaba que la Princesa ya ha podido tener una primera toma de contacto con las Fuerzas Armadas, al igual que otras royals de su generación, como Elisabeth de los Belgas o Ingrid de Noruega.

En una serie de instantáneas que ha difundido el Servicio de Información del Gobierno de los Países Bajos se puede ver a la Princesa participando en una introducción en la Real Fuerza Aérea de los Países Bajos, el Ejército Real de los Países Bajos y la Marina Real de los Países Bajos. Unas visitas que, aunque se han hecho públicas ahora, tuvieron lugar la pasada primavera. En ellas, Amalia aparece muy sonriente y concentrada en conocer la labor de los distintos cuerpos que componen las Fuerzas Armadas. La Princesa ha pilotado un avión de caza, conducido un tanque e incluso se ha sumergido en un submarino.

A diferencia de otros países como es el caso España o Reino Unido, los monarcas de Holanda no son los jefes de las Fuerzas Armadas, pero sí que se les permite portar los uniformes en determinadas galas. El Rey Guillermo lo ha llevado en su boda o con motivo de la conmemoración anual del Día de los Veterano. Asimismo, suelen tener formación militar, de hecho, mientras fue Príncipe, el actual monarca pasó por los tuvo tres ejércitos. Por ahora no se sabe si Amalia también hará lo mismo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Koninklijk Huis (@koninklijkhuis)

Prueba de fuego

Lo que sí se sabe es que su papel institucional irá in crescendo, sobre todo, una vez finalice su formación universitaria. De hecho, desde su mayoría de edad ya tiene la capacidad de ejercer como regente, aunque no lo haya hecho. Está previsto que, en apenas unos meses, la heredera, que todavía no tiene un papel destacado a nivel institucional, acompañe a sus padres en un viaje oficial al Caribe. Será su primer viaje de estas características y un importante paso para Amalia, una ‘prueba de fuego’ en toda regla.