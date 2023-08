La edición número 41 de la Copa del Rey Mapfre 2023 nos ha vuelto a regalar las tradicionales imágenes del Rey Felipe a riendas del Aifos, el barco de la Armada Española que permite al monarca disfrutar año tras año de su deporte favorito. Y es que, hablar de la Copa del Rey, es hablar por obligación de la Familia Real española. Son muchos los recuerdos que aguardan las más de cuatro décadas en las que se ha disputado dicho juego, donde sin duda el Rey Juan Carlos es una de las grandes figuras características. El presidente del Club Náutico de Palma, Javier Sanz, ya reconoció en una ocasión que Mallorca y esta regata «les debe mucho a los Reyes», y así es.

Fue en 1982 cuando se celebró por primera vez esta regata tan ligada a las tradiciones de la Familia Real a día de hoy. En ese debut ya participó Don Juan Carlos, quien por aquel entonces ejercía como monarca del país. Un gesto que no sorprendió a muchos ya que siempre ha mostrado ante las cámaras su pasión por el mundo naútico. De hecho, cuando todavía sostenía el título de príncipe, junto a Doña Sofía, ya utilizaba frecuentemente la vela en sus viajes a Mallorca. Sin duda una afición que, como se conoce, heredó de su padre, Don Juan de Borbón, quien también era un apasionado del mar.

Tras su primera celebración y con el paso del tiempo, cada vez eran más los interesados en participar en la Copa del Rey, lo que conllevó a que otros miembros de las Casas Reales europeas como el Rey Harald o el Rey Constantino de Grecia quisieran formar parte de esta iniciativa mallorquí. Al cabo de los años, la Familia Real española creó una tradición que hasta día de hoy sigue vigente y es que hasta donde se recuerda, no ha habido ningún verano desde entonces que algún miembro real no haya acudido durante sus vacaciones estivales a la competición.

Don Juan Carlos y el Rey Felipe VI en la 25º edición de la copa del Rey de Vela. 2006/ Gtres

Cabe destacar que, aunque Don Juan Carlos es considerado como el pionero de la Copa del Rey, lo cierto es que el Rey Felipe VI lleva participando en ella mucho antes del 2014 (momento en el que asistió por primera vez como soberano). Con tan solo 16 años se subió como tripulante del Sirius II y en 1987 ya lo hizo en el conocido Aifos. Entre 2001 y 2010 acudió como patro del CAM, el cual ganó la copa en 2005, año que estuvo marcado por su ausencia debido al embarazo de la Reina Letizia de su primera hija en común.

Felipe VI en la Copa del Rey / GTRES

Pese a que el Rey Felipe VI sí que ha seguido la tradicional pasión por el mar y sus deportes, es importante señalar que la Reina Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía no son muy fanáticas de estas regatas. De hecho, la heredera al trono y su hermana son las únicas nietas de Don Juan Carlos que no han realizado el curso de vela en el Club Naútico de Calanova. No obstante, Don Felipe parece seguir manteniéndose firme en su participación de hecho, este mismo año, ha conseguido la cuarta posición al mando del Aifos.