Confirmada la fecha de la reaparición pública de la Reina Sofía tras la muerte de su hermana

La Reina Sofía se prepara ya para retomar su agenda oficial después de unas de las semanas más complicadas de su vida. La madre del Rey Felipe VI ha tenido tanto un final como un comienzo de año muy duros a consecuencia de la muerte de su prima Tatiana Radziwill y de su hermana, la princesa Irene. La hija de la princesa Eugenia de Grecia falleció el pasado mes de diciembre y doña Sofía voló a París tanto para despedirse de ella como para su funeral, al que también asistieron el Rey Felipe VI y las infantas Elena y Cristina.

Apenas unas semanas después era la princesa Irene de Grecia la que nos dejaba a los 83 años tras una larga enfermedad degenerativa. De hecho, fue justo hace un año cuando la pudimos ver por última vez, cuando asistió a la segunda boda del príncipe Nicolás en Atenas.

La princesa y la infanta junto a la Reina Sofía en una misa en recuerdo de Irene de Grecia. (Foto: Gtres)

Su muerte ha dejado un enorme vacío en la vida de la Reina Sofía, que siempre estuvo muy unida a su hermana y que ha pasado los últimos tiempos pendiente en todo momento de su estado de salud. Sin embargo, a pesar de la tristeza y del dolor, la abuela de la princesa Leonor y de la infanta Sofía ya tiene fecha para retomar su actividad oficial tras el duelo.

Su regreso más triste

Tal como ha trascendido, será este próximo 10 de febrero cuando doña Sofía vuelva a dejarse ver en público. No va a ser en un acto de la agenda de la Casa de S.M. el Rey, con la que sigue muy implicada, sino que ha elegido una cita de su actividad privada. Compromisos a los que asiste como cabeza visible de la Fundación Reina Sofía, una de las organizaciones a las que más tiempo le dedica.

La Familia Real y parte de la familia del Rey en el adiós a Irene de Grecia. (Foto: Gtres)

Doña Sofía va a viajar a Basauri para visitar la sede del Banco de Alimentos de Bizkaia. Su visita se enmarca en el compromiso de la Fundación Reina Sofía con los Bancos de Alimentos y tiene como objetivo realizar en persona la donación que la organización ha hecho gracias al apoyo de Caser Seguros. En concreto, se va a dotar a la institución de una serie de placas solares que ya están colocadas en los pabellones de la sede y que van a contribuir a reducir las emisiones de carbono a la atmósfera y van a ayudar a que se tenga una fuente de energía más sostenible.

Para doña Sofía, ésta no va a ser la primera vez que visite este Banco de Alimentos, sino que ya ha estado en más ocasiones. Al igual que en otros de España, de hecho, desde que finalizara el estado de alarma en la primavera-verano de 2020, doña Sofía ha estado muy pendiente de las necesidades de estas organizaciones que tanto ayudan a las personas que no pueden acceder a determinados recursos.

La Reina Sofía en una visita a un Banco de Alimentos. (Foto: Gtres)

La agenda de la semana

Al margen de las próximas previsiones para la Reina Sofía, los Reyes don Felipe y doña Letizia tienen por delante unos días cargados de compromisos. La pasada semana, debido a la delicada situación climatológica, la agenda de la Casa Real tuvo que sufrir algunas modificaciones, entre ellas, un nuevo aplazamiento de la visita del hasta ahora presidente de Portugal, Rebelo de Sousa, con quien Sus Majestades mantienen una relación muy estrecha.

Según aparecen en las previsiones publicadas por el departamento de prensa del Palacio de la Zarzuela, este lunes el Rey participará en Madrid en la entrega del Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política y después recibirá en audiencia al Consejero Delegado de Oracle. El martes viajará a Zaragoza para la inauguración de la Feria Internacional de la Maquinaria Agrícola (FIMA).

La Reina Letizia y el Rey Felipe en un acto en Madriod Reales. (Foto: Gtres)

Será el miércoles cuando la Reina retome su agenda. El Palacio de El Pardo acogerá la entrega de los Premios Nacionales del Deporte 2023 y 2024. Entre los galardonados se encuentran Aitana Bonmatí, Rodri, Lamine Yamal o Paula Leitón.

De cara al final de la semana, el jueves tanto el Rey como doña Letizia tienen varias audiencias en el Palacio de la Zarzuela y el viernes ambos visitarán en la Universidad Autónoma una exposición en recuerdo de Tomás y Valiente.