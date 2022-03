Ha pasado casi un año desde que la familia real británica viviera uno de los momentos más complicados de los últimos años. El 9 de abril fallecía el duque de Edimburgo a los noventa y nueve años, apenas unos meses antes de alcanzar un siglo de vida. Lo hacía poco después de regresar al Castillo de Windsor tras pasar un tiempo ingresado. Un acontecimiento que ha dejado absolutamente devastada a la Reina Isabel quien, a pesar de perder al que ha sido su ‘roca’ durante más de setenta años, no ha dejado de lado su compromiso con la institución.

No obstante, su estado no ha sido el mejor. En los últimos meses, la monarca ha reducido de manera considerable su agenda y su salud se ha visto resentida. No hay que olvidar que está a punto de cumplir noventa y seis años, que celebra en breve su Jubileo de Platino y que el propio Felipe de Edimburgo tomó la decisión de retirarse de la vida pública a la misma edad, algo que parece que ella no va a hacer.

Pocos días después de la muerte de Felipe de Edimburgo, la Capilla de San Jorge acogió un funeral ceremonial tras el cual se enterró al marido de la Reina bajo la Bóveda Real. Unas exequias a las que asistieron diferentes miembros de la familia real y familiares del Duque, pero no autoridades, debido a las circunstancias sanitarias.

Ahora, casi un año después, la Abadía de Westminster va a ser el lugar elegido para un homenaje al marido de la Reina. Un servicio religioso en el mismo lugar en el que se casó la pareja en el año 1947. Algunas fuentes cercanas a la monarca han confirmado que la ausencia de la Reina en la celebración del Día de la Commonwealth esta semana ha tenido mucho que ver precisamente con el homenaje a su marido ya que su estado es frágil y le han recomendado que elija los compromisos a los que desea asistir. Tanto es así que se ha llegado a comentar que ni siquiera puede salir a pasear con sus perros por los terrenos de Windsor, su residencia oficial desde hace algún tiempo.

Importantes representantes

El funeral del Duque fue de dimensiones muy reducidas debido a las circunstancias del momento, sin embargo, ahora ya es posible celebrar eventos de mayor magnitud. A pesar de que las diferentes casas reales enviaron cariñosos mensajes a la Reina Isabel, es ahora cuando podrán ofrecerle su cariño y consuelo en persona.

Se espera que asistan al servicio destacados miembros de las distintas casas reales, pero aún no se ha confirmado la presencia de todos. Los Reyes Carlos Gustavo y Silvia de Suecia estarán en Westminster, al igual que los Reyes de Holanda y la princesa Beatriz. También desde Zarzuela han confirmado la presencia de don Felipe y doña Letizia pero, al igual que en el caso de Holanda, cabría esperar que acudiera la Reina Sofía, dado que guardaba una relación de parentesco directa con el duque de Edimburgo. También estarán presentes los Reyes de Noruega, Harald y Sonia, así como los de los Belgas, Felipe y Matilde, en este último caso, tal como ha revelado el experto Wim Dehandschutter.

Por el momento no se tiene noticias de otros royals, aunque lo que sí ha trascendido es que los que van a acudir lo hacen por expresa invitación de la Reina Isabel. No obstante, cabe esperar que podamos ver a miembros de la familia real danesa, Luxemburgo o incluso Mónaco entre otros. Sin embargo, habrá que esperar a que se acerque la fecha para tener más confirmaciones.

La situación de ‘La Firma’

En lo que respecta a asistentes del Reino Unido, se sabe que además de la Reina, no faltará el príncipe de Gales, su esposa Camilla Parker y los duques de Cambridge. En conversación con la especialista Brittani Barger, este digital ha podido saber que se espera la ausencia de los duques de Sussex -hay que tener en cuenta la polémica por la seguridad que les rodea en los últimos tiempos-, pero no se tiene constancia de qué va a ocurrir con el príncipe Andrés, sobre todo, a raíz de que se haya dado carpetazo a la demanda de Virginia Giuffre. De la misma manera, cabe esperar a otros miembros de la familia, como los condes de Wessex o la princesa Ana, así como a representantes de las organizaciones benéficas patrocinadas por el duque de Edimburgo. La misma especialista recalca que se tratará de un homenaje, no un funeral de Estado, ya que él mismo prefería que no fuera así.